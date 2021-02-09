С началом вакцинации от Covid-19 среди некоторых людей, которые прививались препаратом Moderna, наблюдают побочные реакции организма: отек в месте инъекции, головная боль, аллергия.

Недавно стало известно о еще одной побочной реакции — большое красное пятно вокруг места инъекции.

Медицинские эксперты относят эффект “ковидной руки” к отсроченным реакциям гиперчувствительности. Это означает, что реакция на препарат на коже появляется только через некоторое время после укола.

— Это аллергическая реакция, которая возникает после инъекции. Появляется отек и покраснение в месте укола. Некоторые люди, у которых был эффект “ковидной руки”, также сообщали о зуде в пораженном месте и боли при касании к нему, — отметила доктор медицины, сертифицированный дерматолог Дебра Джалиман.

“Ковидная рука” может появиться от пятого до девятого дня после прививки вакциной Moderna. Красное пятно на руке может достигать 12-15 см в диаметре и болеть.

В то же время другие побочные реакции от вакцин от коронавируса обычно проявляются в течение одного-двух дней после инъекции.

Читайте Вакцина Moderna эффективна против новых штаммов коронавируса

Доктор и профессор медицины Гарвардской медицинской школы Ким Блюменталь утверждает, что уже видела много проявлений этого эффекта. Но официально сообщение о “ковидной руке” зарегистрировали у 14 вакцинированных от Covid-19 человек.

Доктор Джалиман утверждает, что покраснение должно исчезнуть в период от 24 часов до недели. Она также отметила, что красное пятно на руке не несет угрозы.

— Причины эффекта пока не ясны, но это не должно отталкивать людей от вакцины Moderna. Трудно понять, почему организм так реагирует, — добавила доктор Джалиман.

Вакцина Moderna

В ВОЗ отмечают, что эффективность вакцины Moderna составляет примерно 92%, начиная с 14 дней после первой дозы.

Делать прививки вакциной от Moderna можно представителям медперсонала, пенсионерам. Она безопасна для людей, у которых есть сопутствующие заболевания: гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек, а также хронические инфекции.

ВОЗ не рекомендуют вакцинироваться веществом от Moderna беременным женщинам, детям до 18 лет, людям с аллергией на любые компоненты вакцины и пенсионерам со слабым здоровьем.

Источник: Health