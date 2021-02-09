В Украине можно получить медицинские услуги для лечения людей, которые имеют хронические заболевания почек пятой стадии. Такую услугу предоставляет программа медицинских гарантий НСЗУ, по которой медицинские услуги выполняют методом гемодиализа в амбулаторных условиях.

В Национальной службе здоровья Украины отмечают, что договор на амбулаторное лечение методом гемодиализа есть у 85 заведений, среди них два частных.

Оплачивать услуги по новым пакетом перитонеального диализа в амбулаторных условиях будет НСЗУ с июля этого года.

Как получить бесплатное лечение

Для того, чтобы получить бесплатное лечение пациенту необходимо иметь направление врача-нефролога или детского врача-нефролога, и обратиться в медицинское учреждение, которое предоставляет такие услуги.

Также больному нужно брать направление на первую процедуру в пределах лечения в одном заведении, поскольку оно будет действительно на неограниченное количество лечебных мероприятий.

В случае если пациент обращается в медучреждение в неотложном состоянии, или же пациента привозит скорая, врачи окажут ему помощь без направления. И независимо от того, есть ли у него декларация с семейным врачом.

Пациент, который нуждается в лечении сможет без катастрофических финансовых затрат сделать все необходимые лабораторные и инструментальные исследования в рамках процедуры, а также получить лекарственные средства, в частности, препараты железа, эритропоэтин, антитромботические и другие лекарственные средства.

Министерство здравоохранения запускает программу медицинских гарантий с 1 апреля 2021 года, которая будет покрывать расходы на химиотерапию и другие медицинские услуги для онкобольных.

В программу будет входить лечения химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими, гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.