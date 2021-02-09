В Тель-Авиве начали вакцинировать от Covid-19 иностранцев и людей, которые получают статус беженцев.

Бесплатные прививки начали делать 9 февраля. Из-за этого возле центров вакцинации на юге города образовались очереди. В первый день этой программы среди иностранцев от Covid-19 вакцинировались граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц заявил, что ответственность правительства — вакцинировать всех, кто находится в пределах границы страны.

Израиль уже получил более 3,5 млн первых доз вакцины Pfizer от Covid-19 и почти 2,1 млн — второй дозы. В стране также одобрена вакцина компании Moderna.

Власть начала смягчать ограничения, которые действовали более месяца, чтобы уменьшить распространение болезни. Однако заболеваемость в Израиле остается на высоком уровне.

С начала пандемии в стране было зафиксировано более 700 тыс. случаев заражения коронавирус, 5,1 тыс. человек умерли.

Вакцинация в Израиле

Согласно данным сервиса Covid-vaccinations, Израиль возглавляет мировой рейтинг интенсивности вакцинации от коронавируса.

С 4 февраля в стране начали вакцинировать подростков от 16 лет. Ранее детям (лицам, которым нет 18 лет) не делали прививок, поскольку пациенты такого возраста не привлекались к испытаниям препаратов против Covid-19.