Во Франции разработали альтернативный тест на коронавирус, который можно сделать с помощью смартфона, устройства похожего на USB-накопитель и полоски для образца из носа.

Новый тест представили ученые из Лилльского университета. Чтобы проверить организм на наличие Covid-19 нужно на специальный USB-накопитель положить одноразовую полоску для образца из носа. А сам накопитель подсоединить к смартфону.

— Пока система работает только с мазками из носа, поэтому мы рекомендуем, чтобы пробу взял медицинский работник. Мы также работаем над тем, чтобы система могла делать тест по слюне, тогда человек сможет без помощи медиков сделать тест, — рассказала одна из розробниць теста Сабина Шунериц.

Специальный датчик в накопителе может реагировать на спайк-протеины коронавируса. Наличие спайк-протеинов меняет силу электрического сигнала на электродах, что позволяет диагностировать болезнь.

Результат теста нужно ждать 10 мин. Он сразу высветится на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

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Разработчики отмечают, что тест-система в 88% случаев показывала одинаковый результат с обычными ПЦР-тестами.

Тест на пневмонию

Недавно в Великобритании ученые создали ДНК-тест для быстрого выявления вторичных инфекций у пациентов с коронавирусом. Он за 4 часа может обнаружить пневмонию.

Ученые утверждают, что обычно подтвердить пневмонию у пациентов с Covid-19 сложно, ведь образцы бактерий, которые в них принимают, необходимо выращивать в лаборатории, что занимает много времени. А новый тест сразу обнаруживает ДНК различных патогенов и позволяет проводить быстрое и точное тестирование.

Источник: France Info