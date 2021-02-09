Как избавиться от прыщей на лице и теле — советы косметолога

Акне или, как говорят в народе, прыщи — одно из самых распространенных заболеваний как детей, так и взрослых. Они часто приносят дискомфорт и даже боль. Но самое главное, воспаленная кожа выглядит нездоровой и непривлекательной, что может сказаться на моральном состоянии человека.

Факты ICTV пообщались с опытным дерматологом, трихологом, и косметологом, главным врачом клиники эстетической медицины Lege Arts Анной Довгополовой о причинах возникновения прыщей и пути борьбы с заболеванием кожи.

Причины возникновения прыщей

Гормональные изменения

Сальные железы чувствительны к действию половых гормонов. С началом полового созревания, а также во второй фазе менструального цикла могут появляться открытые и закрытые комедоны.

Кроме того, если у человека синдром поликистозных яичников и есть повышение уровня андрогенов в организме, это также может быть причиной появления акне.

— Андрогены влияют на сальные железы, вызывая усиленную выработку кожного жира, его состав меняется, размер самой железы увеличивается и происходит закупорка, что приводит к развитию Cutibacterium acnes и воспалению, — отметила врач.

Также Довгополая утверждает, что заболевания желудочно-кишечного тракта также ухудшают состояние кожи.

Неправильный уход за кожей

Регулярное и тщательное очищение — это важный шаг в уходе за кожей, склонной к высыпаниям, но агрессивные средства на основе мыла и слишком горячая вода могут нарушить естественный баланс кожи и обострить симптомы.

Некоторые средства по уходу за кожей и косметика имеют жирную текстуру и являются комедогенными (а следовательно закупоривают поры и вызывают сыпь), что приводит к образованию прыщей.

Питание

Большинство ученых согласны с тем, что продукты с высоким гликемическим индексом и молочные продукты могут ухудшить состояние проблемной кожи.

Косметолог отмечает, что высыпания на коже также связаны с чрезмерным употреблением простых углеводов, фаст-фуда и продуктов, которые стимулируют работу сальных желез.

Плохие привычки

Курение, алкоголь негативно влияют на состояние организма и на состояние кожи в целом. Кроме того, распространенная привычка трогать лицо грязными руками во время работы за компьютером или в телефоне, приводит к накоплению бактерий в порах, что провоцирует воспаление.

Возможно ли избавиться от прыщей в домашних условиях

Многие не придают серьезного значения последствиям акне. Люди начинают лечиться самостоятельно, часто различными народными методами, советами из форумов, подруг или рекламой. В то же время они отдаляются от выздоровления на долгие месяцы или годы, утверждает Анна Довгополая.

— Поэтому я всем рекомендую своевременно обращаться за квалифицированной помощью. Это позволит вам избежать ошибок в псевдолечении и улыбнуться своему отражению в зеркале, — отметила косметолог.

Самая распространенная ошибка — некоторые считают, что еще рано начинать лечение, некоторые — что это “подростковые прыщи” и они сами пройдут или “сделаю пару чисток, курс пилингов у косметолога, и все пройдет”.

Угревую болезнь необходимо лечить с появлением первых симптомов. Даже если это ребенок 11-12 лет, в случае появления высыпаний необходимо обратиться к врачу, который подберет лечение в соответствии с возрастом.

Благодаря раннему обращению удается избежать последствий угревой болезни, так называемого симптомокомплекса постакне:

расширенные поры;

инфильтрированные пятна;

рубцы (атрофические, гипертрофические);

гиперпигментация.

Постакне — последствия акне, которые сохраняются после угревой болезни. Они остаются на длительное время, а иногда и на всю жизнь.

Когда стоит обратиться к врачу

Дерматолог утверждает, что если у человека стабильно несколько месяцев присутствуют высыпания и нет никаких улучшений, то в таком случае следует обратиться к врачу-дерматологу. Также, если у человека тяжелая стадия акне, или же пациент уже в зрелом возрасте и у него есть высыпания.

— Когда вы придете к врачу, то он обязательно соберет анамнез, назначит все необходимые анализы, составит программу домашнего ухода за кожей, назначит внешнюю и внутреннюю терапию, а также даст рекомендации по режиму питания, — утверждает Довгополая.

Как выбрать дерматолога

При выборе врача-дерматолога обращайте внимание на опыт работы. Также важно, чтобы врач постоянно повышал квалификацию и посещал конференции. Кроме того, прочитайте отзывы о враче, к которому хотите прийти на консультацию.

— Обследование и назначение со стороны врача должны быть комплексными, которые я описала выше, а не один крем или болтушка, — подчеркнула косметолог.

Как правильно ухаживать за кожей, чтобы избежать прыщей

Уход за кожей должен быть комплексный и регулярный — это гель или пенка для умывания, лосьон и крем по типу кожи два раза в день.

— Это не должна быть косметика с масс-маркета, стоит обратить внимание на косметику аптечного сегмента или профессиональную, которую подберет вам косметолог, — говорит Довгополая.

Старайтесь дезинфицировать телефон минимум 2-3 раза в день и но не прикладывать его к лицу. Следует менять маску каждые два часа, или сделать ее из марли, под которой кожа будет дышать, а маска не будет натирать.

Также следите за питанием, лучше ограничить такие продукты, как: фаст-фуд, сладкие газированные напитки и сладости. Избегайте стрессов, старайтесь вовремя ложиться спать и высыпайтесь, и тогда ваша кожа скажет Вам спасибо!

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