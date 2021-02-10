Ученые исследовали роль белка GFI1 в развитии волосковых клеток, которые жизненно важны для слуха.

Исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) определили, что слух зависит от правильного функционирования специализированных клеток внутреннего уха — волосковых клеток. Когда эти клетки не развиваются должным образом или повреждаются, это приводит к потере слуха.

Для изучения экспрессии генов в волосковых клетках врачи использовали генетически модифицированных новорожденных мышей, у которых нет белка GFI1.

Ученые сделали вывод, что при отсутствии этого жизненно важного белка, эмбриональные волосковые клетки не могут развиваться и становиться полностью функциональными взрослыми клетками.

— Эти восстановительные методы могут быть использованы для пациентов, которые потеряли слух из-за возраста или факторов окружающей среды, таких как воздействие громкого шума, — отметила доктор медицинских наук Ронна Герцау.

По словам Герцау, сейчас некоторые исследовательские группы тестируют белки GFI1, чтобы определить, можно ли их использовать для восстановления утраченных волосковых клеток и восстановления слуха в целом.

Чувствительные клетки к Альцгеймера

Некоторые нейроны человеческого мозга умирают первыми или проявляют повышенную уязвимость к болезни Альцгеймера. Это открытие в будущем может помочь разработать методы лечения заболевания.

Также ученые определили, что одними из важнейших клеток в мозге является астроциты, которые регулируют активность нейронов и защищают мозг от болезней и инфекций. Во время опытов они показали большую активность при возникновении заболевания в головном мозге.

Источник: SciTechDaily