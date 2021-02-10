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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Данные о больных Covid-19 будут фиксировать в электронной форме — Минздрав

Отныне все случаи Covid-19 и подозрения на него медики будут фиксировать в электронной форме.

девушка работает на компьютере

Медицинские работники должны заполнять электронные ведомости вместо бумажных, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

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По мнению Ярослава Кучера, это позволит улучшить качество данных статистики, ведь информация будет передаваться мгновенно, с ней будет легче работать и систематизировать ее.

Заместитель министра отмечает, что эти правила вводятся на период карантина и последующие 30 дней после его отмены.

Веб-портал о вакцинации

В феврале Минздрав запускает сайт с информацией о коронавирусе. Через этот веб-портал можно будет записаться на прививку и узнать данные о статистике провакцинированных, увидеть карту прививок от Минздрава и прочитать информацию о самых вакцинах.

Фото: Pixabay

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