Отныне все случаи Covid-19 и подозрения на него медики будут фиксировать в электронной форме.

Медицинские работники должны заполнять электронные ведомости вместо бумажных, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

По мнению Ярослава Кучера, это позволит улучшить качество данных статистики, ведь информация будет передаваться мгновенно, с ней будет легче работать и систематизировать ее.

Заместитель министра отмечает, что эти правила вводятся на период карантина и последующие 30 дней после его отмены.

Веб-портал о вакцинации

В феврале Минздрав запускает сайт с информацией о коронавирусе. Через этот веб-портал можно будет записаться на прививку и узнать данные о статистике провакцинированных, увидеть карту прививок от Минздрава и прочитать информацию о самых вакцинах.