В Украине несколько дней не прекращаются снегопады. После них синоптики прогнозируют снижение температуры и предупреждают о гололедице на дорогах.

В этот период становится опасным передвижение по улицам и без специальных знаний не обойтись.

Факты ICTV составили список правил подготовки и поведения в гололед.

Заранее сделайте на подошвы и каблуки так называемые ледоступы. Есть несколько способов: прикрепите на каблуки перед выходом из дома кусок поролона или лейкопластыря; натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву. Также можно намазать подошву клеем Момент и поставить обувь на песок.

Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

Ходить нужно неспеша, ступая на всю подошву.

Не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов.

Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом.

Не перебегайте дорогу во время снегопада и в гололед. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед движущимся автомобилем приводит как минимум к увечьям, а возможно, и к гибели.

Очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии.

Держитесь подальше от домов — ближе к середине тротуара, чтобы на вас не упала сосулька.

Если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, если образовались опухоли — срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.

Список травмпунктов в Киеве, куда можно обратиться за помощью.

Голосеевский район

Травмпункт Центральной поликлиники Голосеевского района

График работы: круглосуточно

Адрес: просп. Голосеевский, 59А

Телефон: 044 257 32 69

Дарницкий район

Киевская городская клиническая больница №1

График работы: круглосуточно

Адрес: Харьковское шоссе, 121

Телефон: 044 562 57 62

Соломенский район

Киевская городская клиническая больница №6

График работы: круглосуточно

Адрес: ул. Стражеско, 6а

Телефон: 044 497 70 70

Деснянский район

Поликлиника №2 Деснянского района

График работы: круглосуточно

Адрес: ул. Теодора Драйзера, 19

Телефон: 044 515 8852

Святошинский район

Киевская городская клиническая больница №7

График работы: круглосуточно

Адрес: улица Михаила Котельникова, 95

Телефон: 044 424 7471

Печерский район

Городская клиническая больница №17

График работы: круглосуточно

Адрес: Лабораторный проулок, 20

Телефон: 0445287583

Во время ухудшения погодных условий важно беречь свое здоровье и не переохлаждаться, чтобы не заболеть.

Факты ICTV составили список советов, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения зимой.