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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Принц Чарльз с супругой получили первую прививку от Covid-19

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла сделали прививки от Covid-19.

Принц Чарльз c дружиною Каміллою

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии принца Чарльза 10 февраля.

— Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская получили первую дозу вакцины от коронавируса, — отметили в пресс-службе.

Королевские особы были среди 12,6 млн людей в Великобритании, которые получили хотя бы одну дозу вакцины.

Подробности о том, где супруги сделали прививку нет. Также неизвестно, какую вакцину получили принц Чарльз и Камилла и были ли они привиты вместе.

Принц Чарльз с супругой ждали своей очереди, ведь сначала вакцинировали только медработников и людей, в возрасте от 80 лет.

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В марте 2020 года принц перенес коронавирус в легкой форме. В то же время герцогиня не заболела на Covid-19.

В Великобритании массовая вакцинация началась 8 декабря. Жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

К слову, 8 января королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп сделали прививки вакциной от коронавируса.

Вакцинацию супругам сделал королевский врач в Виндзорском замке, где Елизавета II находится с начала ноября после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса.

Фото: Depositphotos

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