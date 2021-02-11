Взрослым не нужно отказываться от глютена или лактозы, если организм их нормально воспринимает. В этом убеждает врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская в программе Есть здоровый вопрос.

— Если нет непереносимости или пищевой аллергии, то отказываться от глютена и лактозы не нужно. Поскольку таким образом мы наоборот вводим себя в дефицитное состояние. Например, то же самое молоко — прекрасный источник кальция, поэтому от отказа от этого продукта без показаний не стоит ждать чего-то хорошего, — говорит врач.

Евгения Белинская также объясняет, если у человека не возникает каких-либо неприятных ощущений после употребления молока или продуктов, содержащих глютен, то, скорее всего, проблем с их усвоением нет.

Также врач предупреждает, что популярный сейчас генетический тест на лактозу не информативен и не позволяет поставить пациенту диагноз, что у него непереносимость этого компонента.

Если же хочется избавиться от нескольких лишних килограммов, то не стоит сразу отказываться от продуктов, содержащих необходимые элементы для нормальной работы организма.

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