Популярная сейчас программа детоксикации организма вредна для желудочно-кишечного тракта. Кроме того, если человек не следит за своим рационом, то никакая так называемая чистка ему не поможет.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос.

— У нас есть выделительная система органов, среди которых почки, печень, лимфатическая система, которые выводят из организма избыток воды, продукты обмена веществ, соли, а также ядовитые вещества. Поэтому, для чего люди используют какие-то травы, таблетки или ставят капельницы с витаминами и называют это детокс — мне не совсем понятно, — объясняет врач.

Евгения Белинская отмечает, что здоровье человека — это ежедневная работа. Поэтому нужно следить за правильным питанием и иметь умеренные физические нагрузки.

Есть даже список продуктов, которые помогают организму избавиться от токсинов. В частности, к ним относятся зеленый чай, который помогает поддерживать печень здоровой. А вот спаржа содержит вещества, важные для здоровья пищеварительного тракта.