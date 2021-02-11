Чем отличается диклоберл от диклофенака

В настоящее время существует разнообразное количество препаратов, которые способны устранить боль и воспалительные процессы. Диклоберл и Диклофенак — одни из самых популярных препаратов. Они содержат активное вещество диклофенак натрия, а также они принадлежат к одной группе медикаментов, но обладают индивидуальными особенностями.

Особенности Диклоберла

Диклоберл относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Его производит немецкая компания Берлин-Хеми АГ.

Препарат доступен в форме инъекций, драже, таблеток, капсул, капель, суппозиториев.

Диклоберл оказывает противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее и противоотечное действие.

Основные показания к применению:

ревматоидные поражения соединительной ткани;

болезнь Бехтерева;

подагра;

дегенеративно-дистрофические поражения суставов;

посттравматические боли в костно-мышечной системе;

поражение периферических нервов;

боль в мышцах;

патологии органов малого таза, например альгодисменорея, простатит;

лихорадка, высокая температура;

болевые синдромы, например, при раковых заболеваниях, бурситах, радикулитах.

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Особенности Диклофенака

Диклофенак — лекарство группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Выпускается различными производителями. Основная составляющая препарата — диклофенак натрия.

Доступен в форме таблеток, геля, суппозиторий, инъекционных растворов, кожных спреев, капель. В зависимости от формы выпуска, производителя и целей применения действующее вещество имеет различные дозировки.

Лекарство имеет обезболивающий, противоотечный, противовоспалительный, жаропонижающий эффект.

Основные показания к применению:

умеренные боли при воспалительных, артрозных и посттравматических поражениях, например, ишиас, невралгии, различные виды артритов, зубные боли;

выраженные воспалительные и дегенеративные изменения в опорно-двигательном аппарате, например, ревматоидный артрит, повреждения связок;

оториноларингические заболевания;

болевые синдромы при онкологических заболеваниях, также в послеоперационный и посттравматический период;

терапия неинфекционных поражений глаз, хирургия глаза;

лихорадка.

Совместные характеристики препаратов

Диклоберл и Диклофенак применяют для устранения боли и болевых синдромов. Также препараты устраняют неинфекционные поражения суставов, костно-мышечных тканей, внутренних органов и кожи. Также врачи могут их назначить при лихорадке и повышенной температуре.

По словам фармацевта Екатерины Самошиной, побочные реакции у препаратов одинаковы, ведь в их состав входит действующее вещество диклофенак натрия.

Фармацевт утверждает, что препараты могут вызвать: тромбоцитопению, анемию, гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции, психические нарушения, головную боль, нарушение памяти, тремор, асептический менингит, нарушение вкуса, инсульт, сердцебиение, боль в груди, сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, боль в животе, сыпь, острую почечнаю недостаточность.

Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (таких как инфаркт миокарда или инсульт), связанных с применением Диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг в сутки) и при длительном применении.

Отличительные характеристики препаратов

У препаратов разные производители. Диклоберл производят в разных формах и дозировках, а Диклофенак изготавливают в соответствии с единым стандартом группой Менарини, в которую входит Берлин-Хеми.

Диклоберл — менее вреден для организма и даже препятствует тромбообразованию. А Диклофенак наоборот способен вызвать тромбоз. Но, в случае кратковременного лечения, последний более выгоден по цене и разнообразию сфер применения, например, гели для лечения суставов и капли при хирургии глаз.

— Разница между ними в качестве, разнообразии лекарственных форм и дозировок действующего вещества, в биодоступности, в безопасности. Здесь речь идет о вероятности появления нежелательных побочных эффектов, несмотря на то, какого качества сырье используется для изготовления препаратов, как основного действующего вещества, так и вспомогательных веществ, — отметила фармацевт.

Цены на препараты

Стоимость пероральной лекарственной формы для сравнения:

Диклоберл капсулы 100 мг 20 шт. — 125 грн;

Диклофенак табл. 50 мг 30 шт. — 13 грн.

Перед применением лекарств следует проконсультироваться с врачом.

Можно ли сочетать алкоголь с лекарствами

Врачи не рекомендуют сочетать употребление алкоголя и любых лекарственных препаратов, в частности антибиотиков.

Такое сочетание может негативно повлиять на здоровье человека и значительно ухудшить его состояние. Алкоголь может ликвидировать свойства лекарственных препаратов.

Если же человек не принимает никаких лекарств, но у него фиксируются симптомы заболевания, а именно высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, ему также следует отказаться от алкоголя.