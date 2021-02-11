Чем отличается диклоберл от диклофенака

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Диклоберл и Диклофенак: основная характеристика и отличия препаратов

В настоящее время существует разнообразное количество препаратов, которые способны устранить боль и воспалительные процессы. Диклоберл и Диклофенак — одни из самых популярных препаратов. Они содержат активное вещество диклофенак натрия, а также они принадлежат к одной группе медикаментов, но обладают индивидуальными особенностями.

ліки

Особенности Диклоберла

Диклоберл относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Его производит немецкая компания Берлин-Хеми АГ.

Препарат доступен в форме инъекций, драже, таблеток, капсул, капель, суппозиториев.

Диклоберл оказывает противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее и противоотечное действие.

Основные показания к применению:

  • ревматоидные поражения соединительной ткани;
  • болезнь Бехтерева;
  • подагра;
  • дегенеративно-дистрофические поражения суставов;
  • посттравматические боли в костно-мышечной системе;
  • поражение периферических нервов;
  • боль в мышцах;
  • патологии органов малого таза, например альгодисменорея, простатит;
  • лихорадка, высокая температура;
  • болевые синдромы, например, при раковых заболеваниях, бурситах, радикулитах.
Читайте
ВОЗ назвала эффективное лекарство от коронавируса

Особенности Диклофенака

Диклофенак — лекарство группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Выпускается различными производителями. Основная составляющая препарата — диклофенак натрия.

Доступен в форме таблеток, геля, суппозиторий, инъекционных растворов, кожных спреев, капель. В зависимости от формы выпуска, производителя и целей применения действующее вещество имеет различные дозировки.

Лекарство имеет обезболивающий, противоотечный, противовоспалительный, жаропонижающий эффект.

Основные показания к применению:

  • умеренные боли при воспалительных, артрозных и посттравматических поражениях, например, ишиас, невралгии, различные виды артритов, зубные боли;
  • выраженные воспалительные и дегенеративные изменения в опорно-двигательном аппарате, например, ревматоидный артрит, повреждения связок;
  • оториноларингические заболевания;
  • болевые синдромы при онкологических заболеваниях, также в послеоперационный и посттравматический период;
  • терапия неинфекционных поражений глаз, хирургия глаза;
  • лихорадка.

Чем отличается диклоберл от диклофенака

Совместные характеристики препаратов

Диклоберл и Диклофенак применяют для устранения боли и болевых синдромов. Также препараты устраняют неинфекционные поражения суставов, костно-мышечных тканей, внутренних органов и кожи. Также врачи могут их назначить при лихорадке и повышенной температуре.

По словам фармацевта Екатерины Самошиной, побочные реакции у препаратов одинаковы, ведь в их состав входит действующее вещество диклофенак натрия.

Фармацевт утверждает, что препараты могут вызвать: тромбоцитопению, анемию, гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции, психические нарушения, головную боль, нарушение памяти, тремор, асептический менингит, нарушение вкуса, инсульт, сердцебиение, боль в груди, сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, боль в животе, сыпь, острую почечнаю недостаточность.

Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (таких как инфаркт миокарда или инсульт), связанных с применением Диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг в сутки) и при длительном применении.

Отличительные характеристики препаратов

У препаратов разные производители. Диклоберл производят в разных формах и дозировках, а Диклофенак изготавливают в соответствии с единым стандартом группой Менарини, в которую входит Берлин-Хеми.

Диклоберл — менее вреден для организма и даже препятствует тромбообразованию. А Диклофенак наоборот способен вызвать тромбоз. Но, в случае кратковременного лечения, последний более выгоден по цене и разнообразию сфер применения, например, гели для лечения суставов и капли при хирургии глаз.

— Разница между ними в качестве, разнообразии лекарственных форм и дозировок действующего вещества, в биодоступности, в безопасности. Здесь речь идет о вероятности появления нежелательных побочных эффектов, несмотря на то, какого качества сырье используется для изготовления препаратов, как основного действующего вещества, так и вспомогательных веществ, — отметила фармацевт.

Цены на препараты

Стоимость пероральной лекарственной формы для сравнения:

  • Диклоберл капсулы 100 мг 20 шт. — 125 грн;
  • Диклофенак табл. 50 мг 30 шт. — 13 грн.

Перед применением лекарств следует проконсультироваться с врачом.

Можно ли сочетать алкоголь с лекарствами

Врачи не рекомендуют сочетать употребление алкоголя и любых лекарственных препаратов, в частности антибиотиков.

Такое сочетание может негативно повлиять на здоровье человека и значительно ухудшить его состояние. Алкоголь может ликвидировать свойства лекарственных препаратов.

Если же человек не принимает никаких лекарств, но у него фиксируются симптомы заболевания, а именно высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, ему также следует отказаться от алкоголя.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка