Чем отличается диклоберл от диклофенака

В настоящее время существует разнообразное количество препаратов, которые способны устранить боль и воспалительные процессы. Диклоберл и Диклофенак — одни из самых популярных препаратов. Они содержат активное вещество диклофенак натрия, а также они принадлежат к одной группе медикаментов, но обладают индивидуальными особенностями.
Особенности Диклоберла
Диклоберл относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Его производит немецкая компания Берлин-Хеми АГ.
Препарат доступен в форме инъекций, драже, таблеток, капсул, капель, суппозиториев.
Диклоберл оказывает противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее и противоотечное действие.
Основные показания к применению:
- ревматоидные поражения соединительной ткани;
- болезнь Бехтерева;
- подагра;
- дегенеративно-дистрофические поражения суставов;
- посттравматические боли в костно-мышечной системе;
- поражение периферических нервов;
- боль в мышцах;
- патологии органов малого таза, например альгодисменорея, простатит;
- лихорадка, высокая температура;
- болевые синдромы, например, при раковых заболеваниях, бурситах, радикулитах.
Особенности Диклофенака
Диклофенак — лекарство группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Выпускается различными производителями. Основная составляющая препарата — диклофенак натрия.
Доступен в форме таблеток, геля, суппозиторий, инъекционных растворов, кожных спреев, капель. В зависимости от формы выпуска, производителя и целей применения действующее вещество имеет различные дозировки.
Лекарство имеет обезболивающий, противоотечный, противовоспалительный, жаропонижающий эффект.
Основные показания к применению:
- умеренные боли при воспалительных, артрозных и посттравматических поражениях, например, ишиас, невралгии, различные виды артритов, зубные боли;
- выраженные воспалительные и дегенеративные изменения в опорно-двигательном аппарате, например, ревматоидный артрит, повреждения связок;
- оториноларингические заболевания;
- болевые синдромы при онкологических заболеваниях, также в послеоперационный и посттравматический период;
- терапия неинфекционных поражений глаз, хирургия глаза;
- лихорадка.
Совместные характеристики препаратов
Диклоберл и Диклофенак применяют для устранения боли и болевых синдромов. Также препараты устраняют неинфекционные поражения суставов, костно-мышечных тканей, внутренних органов и кожи. Также врачи могут их назначить при лихорадке и повышенной температуре.
По словам фармацевта Екатерины Самошиной, побочные реакции у препаратов одинаковы, ведь в их состав входит действующее вещество диклофенак натрия.
Фармацевт утверждает, что препараты могут вызвать: тромбоцитопению, анемию, гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции, психические нарушения, головную боль, нарушение памяти, тремор, асептический менингит, нарушение вкуса, инсульт, сердцебиение, боль в груди, сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, боль в животе, сыпь, острую почечнаю недостаточность.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (таких как инфаркт миокарда или инсульт), связанных с применением Диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг в сутки) и при длительном применении.
Отличительные характеристики препаратов
У препаратов разные производители. Диклоберл производят в разных формах и дозировках, а Диклофенак изготавливают в соответствии с единым стандартом группой Менарини, в которую входит Берлин-Хеми.
Диклоберл — менее вреден для организма и даже препятствует тромбообразованию. А Диклофенак наоборот способен вызвать тромбоз. Но, в случае кратковременного лечения, последний более выгоден по цене и разнообразию сфер применения, например, гели для лечения суставов и капли при хирургии глаз.
— Разница между ними в качестве, разнообразии лекарственных форм и дозировок действующего вещества, в биодоступности, в безопасности. Здесь речь идет о вероятности появления нежелательных побочных эффектов, несмотря на то, какого качества сырье используется для изготовления препаратов, как основного действующего вещества, так и вспомогательных веществ, — отметила фармацевт.
Цены на препараты
Стоимость пероральной лекарственной формы для сравнения:
- Диклоберл капсулы 100 мг 20 шт. — 125 грн;
- Диклофенак табл. 50 мг 30 шт. — 13 грн.
Перед применением лекарств следует проконсультироваться с врачом.
Можно ли сочетать алкоголь с лекарствами
Врачи не рекомендуют сочетать употребление алкоголя и любых лекарственных препаратов, в частности антибиотиков.
Такое сочетание может негативно повлиять на здоровье человека и значительно ухудшить его состояние. Алкоголь может ликвидировать свойства лекарственных препаратов.
Если же человек не принимает никаких лекарств, но у него фиксируются симптомы заболевания, а именно высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, ему также следует отказаться от алкоголя.