Чем отличается КТ от МРТ

Рентген понемногу уходит в прошлое, а вместо этого все больше врачей рекомендуют пациентам делать магнитно-резонансную томографию и компьютнрну томографию. Оба вида анализа разные, ведь одни органы и системы внутри организма лучше видно при проведении КТ, другие — во время МРТ.

Факты ICTV расскажут о различиях между КТ и МРТ, для чего используют эти методы обследования и какие есть противопоказания.

МРТ

Магнитно-резонансная томография — это один из лучших и наиболее точных способов диагностики патологии в мягких тканях организма. Этот метод анализа применяют для диагностики изменений в мягких тканях.

Также МРТ может визуализировать главный и спинной мозг, а также другие внутренние органы с высоким качеством. Процедура способна на раннем этапе выявить рак, неврологические расстройства или повреждения опорно-двигательного аппарата.

МРТ чаще всего применяют для обследования позвоночника и центральной нервной системы.

— Принцип МРТ заключается в резонансе атомов водорода в организме человека на магнитное поле, которое создает томограф, — отметила врач-терапевт Евгения Тимошенко.

Противопоказания: наличие кардиостимулятора и кофе-фильтра, металопротезов и металлических обломков, имплантированного слухового аппарата, инсулиновой помпы, несъемных зубных протезов, коронок.

КТ

Компьютерная томография позволяет проанализировать внутренние структуры организма. Там используют рентгеновское излучение для передачи изображений структур внутренних органов.

Этот метод диагностики может использоваться для обследования всех частей тела: грудной клетки, живота, таза и конечностей. Контрастное вещество также может показать состояние печени, поджелудочной железы, кишечника, почек, мочевого пузыря, надпочечников, легких, сердца, позволяет изучить кровеносные сосуды, кости, мозг и спинной мозг.

КТ не рекомендуют проводить чаще чем раз в шесть месяцев, кроме случаев, когда врач, учитывая жизненные показания, назначил иное.

Противопоказания: беременность, грудное вскармливание, хронические заболевания органов и систем в стадии тяжелой декомпенсации.

Чем отличается КТ от МРТ

По словам врача-терапевта Фаллахи Нуржахан, оба устройства внешне действительно похожи и служат для изучения внутреннего состояния организма человека.

— Но принцип действия отличается, ведь во время компьютерной томографии используются рентгеновские лучи, а при магнитно-резонансной томографии — магниты и радиоволны, — отметила врач.

Нуржахан утверждает, что каждый метод демонстрирует преимущество в конкретных случаях. Но окончательный выбор диагностического метода должен делать врач, исходя из первоначального диагноза и состояния здоровья.

Что касается влияния на организм, то при КТ человек получает дозу рентгеновского излучения, но в новых аппаратах, она минимальна. А во время проведения МРТ негативного воздействия нет.

Нужно ли делать рентген или КТ, если заболел Covid-19

Коронавирус часто может провоцировать возникновение пневмонии. Иногда пациенты самовольно идут делать компьютерную томографию или рентген, чтобы понять, есть ли воспаление легких.

Однако врач-анестезиолог Сергей Дубров уверяет, что не обязательно делать такую ​​диагностику, поскольку она не влияет на тактику лечения.