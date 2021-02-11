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Софія Зінов'єва |

Первая посмертная трансплантация в 2021: во Львове спасли сразу пять человек

10 февраля во Львовской клинической больнице скорой помощи выполнили трансплантацию органов сразу пяти пациентам.

Первая посмертная трансплантация в 2021: во Львове спасли сразу пять человек

Об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

— Сердце, печень и три почки  — такой результат нашего вчерашнего дня! Первая в Украине посмертная трансплантация органов в 2021 году не просто выполнена во Львове, сердце и почки получили именно жители нашего города. Донором для них также стала львовянка, — сообщил врач.

45-летняя жительница Львова стала посмертным донором, у нее произошел разрыв аневризмы с кровоизлиянием в мозг. Родные женщины приняли тяжелое, но судьбоносное и спасительное для четырех других людей решение.

Врачи выстроились в коридор почета, которым проводили умершую в операционную, и поблагодарили ее родных за мужественное решение.

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Отныне сердце будет биться у 22-летнего Василия, почки получили 36-летняя мать двух детей Оксана и 34-летний Ярослав, который является также отцом двух малышей.

Печень спасла жизнь 46-летней многодетной матери Галине.

В этот же день в больнице была трансплантирована еще одна почка от живого донора его родственнику.

Трансплантология в Украине

По плану Минздрава, в Украине за 2021 год планируют провести 250 операций по трансплантации органов и тканей.

По словам Максима Степанова, за три года Украина должна достичь полной трансплантационной независимости, в 2021 году планируется провести первую трансплантацию легких, а также верхних и нижних конечностей, что станет важным шагом для спасения наших военных.

Источник: Олег Самчук

Фото: Depositphotos

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