10 февраля во Львовской клинической больнице скорой помощи выполнили трансплантацию органов сразу пяти пациентам.

Об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

— Сердце, печень и три почки — такой результат нашего вчерашнего дня! Первая в Украине посмертная трансплантация органов в 2021 году не просто выполнена во Львове, сердце и почки получили именно жители нашего города. Донором для них также стала львовянка, — сообщил врач.

45-летняя жительница Львова стала посмертным донором, у нее произошел разрыв аневризмы с кровоизлиянием в мозг. Родные женщины приняли тяжелое, но судьбоносное и спасительное для четырех других людей решение.

Врачи выстроились в коридор почета, которым проводили умершую в операционную, и поблагодарили ее родных за мужественное решение.

Отныне сердце будет биться у 22-летнего Василия, почки получили 36-летняя мать двух детей Оксана и 34-летний Ярослав, который является также отцом двух малышей.

Печень спасла жизнь 46-летней многодетной матери Галине.

В этот же день в больнице была трансплантирована еще одна почка от живого донора его родственнику.

Трансплантология в Украине

По плану Минздрава, в Украине за 2021 год планируют провести 250 операций по трансплантации органов и тканей.

По словам Максима Степанова, за три года Украина должна достичь полной трансплантационной независимости, в 2021 году планируется провести первую трансплантацию легких, а также верхних и нижних конечностей, что станет важным шагом для спасения наших военных.

Источник: Олег Самчук