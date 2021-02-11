После старта вакцинации против коронавируса в мире начала распространяться информация о различных побочных эффектах вакцин. Лихорадка, боли в мышцах, сыпь, аллергия — далеко неполный перечень реакций организма на вещество. Информируют и о летальных случаях. Из-за этого у людей возникает паника и страх перед вакцинацией. Но стоит ли бояться иммунизации?

Что известно о побочных эффектах вакцин против коронавируса, кто заинтересован в распространении такой информации и кому действительно не стоит спешить иммунизироваться, Фактам ICTV рассказал инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

Побочные эффекты от вакцин против Covid-19 — что о них известно

Сейчас специалисты со всего мира информируют о самых разных реакциях организма человека на вакцины. Их можно разделить на пять групп, отмечает Вадим Аристов.

Боль в месте прививки — нередко вакцинированные жалуются на неприятные ощущения в месте укола, такая реакция организма может быть и на другие вакцины.

— нередко вакцинированные жалуются на неприятные ощущения в месте укола, такая реакция организма может быть и на другие вакцины. Общие симптомы заболевания — лихорадка, усталость, головная боль, ломота в суставах и боль в мышцах.

По словам инфекциониста, такие симптомы могут продолжаться в течение одного или двух дней.

— Для их ликвидации не стоит употреблять обезболивающие или жаропонижающие препараты, поскольку после этого может фиксироваться снижение ответа на вакцинацию, — отмечает Вадим Аристов.

Но если они длятся дольше или к ним добавляются респираторные симптомы, то следует обращаться к врачу и даже делать тест на коронавирус.

Аллергические реакции немедленного типа — они могут быть в легкой или тяжелой форме; анафилаксия может быть противопоказанием для последующего введения вакцины подобного типа, а легкая крапивница — поводом для консультации аллерголога перед следующей процедурой.

— Аллергические реакции немедленного типа проявляются обычно в течение 30 минут. Поэтому в течение этого времени люди должны находиться под наблюдением врача в медицинском учреждении, — добавляет инфекционист.

Что касается аллергических реакций немедленного типа в виде анафилаксии, то сейчас в мире фиксируется незначительное количество таких случаев.

— Pfizer — 5 случаев на 1 млн прививок, Moderna — 2,8 случаев на 1 млн прививок. Это довольно немного, — комментирует Вадим Аристов.

Аллергические реакции замедленного типа — покраснение в месте введения с четкой ограничивающей линией, отделяющей место инъекции от других участков кожи.

Они проявляются через неделю. Пока неизвестно, будет ли это считаться аллергической реакцией, пока не является противопоказанием для введения вакцины на втором этапе, комментирует специалист.

Отеки лица в местах введения дермальных филлеров, например, гиалуроновой кислоты.

— После вакцинации в местах, где проводились такие косметологические манипуляции, могут появляться отеки. Об этом побочном эффекте достаточно сообщений. Поэтому людей, которые проводили себе такие процедуры, надо предупреждать об этом заранее, — говорит Вадим Аристов.

Однако, по его словам, эти побочные реакции являются типичными для вакцин. Пока вакцины против коронавируса разрешили использовать по экстренной регистрации, их исследование еще продолжается. Предварительные данные говорят о незначительной частоте названных побочных реакций, однако со временем ученые будут иметь более точные цифры и возможность их сравнить между собой.

Информационные войны между странами-разработчиками

Читая информацию о свойствах вакцин и их побочных реакциях, следует понимать, что сейчас происходит противостояние между странами, компании которых создали эти продукты. Поэтому они заинтересованы в продвижении своей вакцины и в критике рецепта конкурента.

Поэтому не надо слепо осуждать любую вакцину без проверки научных фактов и статистических данных.

Особенно это касается публикаций о единичных случаях серьезных неблагоприятных реакций после проведения вакцинации. Таких реакций единицы на миллион введений, однако каждую из них превращают в сенсацию. Об оценке ситуации следует читать из различных источников, из СМИ, которые работают в разных странах.

— Происходят геополитические войны. Есть три мира, которые продвигают свою вакцину против коронавируса. Это — США, Китай и Россия. Они спонсируют обсуждения преимуществ одних и недостатков других вакцин. Истину же искать надо где-то посередине, применяя критическое мышление в интерпретации научных исследований, — говорит Вадим Аристов.

Кому не стоит вакцинироваться

Несмотря на то, что не надо воспринимать любую информацию на веру, слепо верить новостям о побочных реакциях вакцин и бояться прививок, некоторым гражданам все же стоит воздержаться от иммунизации.

По словам Вадима Аристова, есть группы населения, которые должны быть осторожными с вакцинацией:

те, кто употреблял препараты с антителами к коронавирусу (моноклональные антитела, плазма реконвалесцентов) — с момента окончания приема лекарств должно пройти 90 дней;

(моноклональные антитела, плазма реконвалесцентов) — с момента окончания приема лекарств должно пройти 90 дней; дети младше 16-18 лет — безопасность и эффективность вакцинации пока не изучены, поэтому она не проводится;

— безопасность и эффективность вакцинации пока не изучены, поэтому она не проводится; беременные женщины и те, кто кормит — также пока влияние вакцин на их организм изучено недостаточно, поэтому стоит индивидуально взвесить риски инфицирования и вакцинации;

— также пока влияние вакцин на их организм изучено недостаточно, поэтому стоит индивидуально взвесить риски инфицирования и вакцинации; те, кто переболел — противопоказаний к вакцинации нет; единственное, что требуется — чтобы человек на момент прививки не болел и закончил сроки самоизоляции.

Вакцинация против коронавируса

В Украине должна после 15 февраля начаться вакцинация против коронавируса. Страна ожидает первые партии вещества.

Однако не все украинцы относятся к иммунизации положительно, у некоторых есть опасения.

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