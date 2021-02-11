Сколько калорий в яблоках

Яблоко является уникальным продуктом, ведь им мы можем наслаждаться круглый год. В этом плоде много витаминов А, С, B1, В2, P и Е. Яблоко нормализует пищеварение, является хорошей профилактикой авитаминоза, помогает работе сердечно-сосудистой системы, имеет большое количество железа и снижает риск возникновения рака поджелудочной железы.

Сколько калорий содержится в яблоках и в различных вариантах их приготовления, смотрите в материале Фактов ICTV.