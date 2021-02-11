Сколько калорий в яблоках

Яблоко — калорийность
Калорийность простого домашнего яблока составляет 57 ккал (238 кДж)
Калорийность яблока Голден
Калорийность яблока Голден — 52.76 ккал (220 кДж).
Яблоко имеет большое количество витамина С, железа и клетчатки. Также в этом сорте много сахара, поэтому они не рекомендуются людям с диабетом и тем, кто решил похудеть
Яблоко зеленое — калорийность
Зеленое яблоко содержит в себе калий, магний, кальций, железо, фосфор, марганец.
Его пищевая ценность — 46.23 ккал (193 кДж).
Калорийность печеного яблока
Печеные яблоки менее полезны, чем свежие, ведь имеют меньше витамина С. Но они разрешены во время диет, когда запрещены свежие фрукты.
На 100 грамм продукта калорийность печеного яблока составляет 49 ккал (206 кДж).
Яблоко красное — калорийность
Калорийность — 72 ккал (300 кДж).
Дневная норма яблок — 300-400 граммов. Также рекомендуем есть кожуру яблок, ведь там наиболее полезные вещества.
Яблоко Симиренко — калорийность
Калорийность яблока Симиренко 45 ккал (188 кДж). В них содержатся много пектина и клетчатки, которые улучшают работу и очищают кишечник.
Сушеные яблоки — калорийность
Сушеные яблоки являются источником железа. Этот микроэлемент улучшает состояние кожи, участвует в кроветворении и в работе головного мозга.
Калорийность сушеных яблок составляет 253 ккал (1,059 кДж).
Яблоко Айдаред — калорийность
Пищевая ценность продукта на 100 грамм составляет 46.39 ккал (194 кДж).
Яблоко Фуджи — калорийность
Яблоки Фуджи имеют очень длительный срок хранения по сравнению с другими яблоками.
Их пищевая ценность — 69.26 ккал (289 кДж).
Яблоки Чемпион — калорийность
47 ккал (197 кДж).
Яблоко Лигол — калорийность
Лигол — зимний сорт яблок, который был получен в результате скрещивания сортов Лигол и Голден Делишес. Калорийность — 46 ккал (193 кДж).
Штрудель с яблоками — калорийность
Калорийность яблочного штруделя на 100 грамм продукта составляет 244.42 ккал (1023 кДж).
Пирог с яблоками — калорийность
Калорийность сладкого пирога с яблоками — 267 ккал (1,117 кДж).
Моченые яблоки — калорийность
Калорийность моченых яблок составляет от 32 до 48 ккал на 100 г.
Моченые яблоки — низкокалорийные, поэтому прекрасно подходят людям, которые хотят похудеть. Из полезного: они повышают работоспособность желудка и способствуют очищению организма.