Государственная санитарная инспекция в Польше после проведения 1,7 млн прививок от Covid-19 зафиксировала 1,5 тыс. случаев побочных эффектов, из них 11 закончились летально.

1 308 из них имели легкий характер, человек ощущал незначительное ухудшение самочувствия.

Также были зафиксированы следующие реакции: покраснение и боль в месте укола, головная боль, головокружение, обмороки, одышка, повышенная температуры тела.

По меньшей мере в двух из 11 летальных случаев врачи сомневаются в их связи с предварительно сделанной прививкой.

Представитель МОЗ Польши Войцех Андрусевич заверил, что в случае обнаружения у пациента побочных реакций на прививки происходит проверка с участием государственной санитарно-эпидемической инспекции, Института общественного здоровья, государственного управления гигиены, фармацевтической инспекции и производителя вакцины.

Эти инстанции должны установить связь между смертью человека и введением вакцины в каждом отдельном случае.

Вакцинация в Польше

Глобальная вакцинация населения в Польше началась 27 декабря 2020 года. Правительство страны заключило пять контрактов с различными производителями: Astra Zeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Pfizer / BioNTech, CureVac, Moderna.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик объявил, что все иностранцы, которые регулярно легально проживают на территории Польши, смогут получить бесплатные прививки.

Для этого нужно иметь карту поляка, временный или постоянный вид на жительство.

Источник: Interia.pl.