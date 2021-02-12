Целлюлит появляется независимо от возраста и пола, но чаще всего — у женщин. В то же время он достаточно сильно влияет на восприятие своего тела и самооценку.
Косметолог Анна Машковская рассказала Фактам ICTV о лечении целлюлита и его опасности.
Что такое целлюлит
Целлюлит — неравномерное распределение подкожно-жировой клетчатки, которое возникает вследствие нарушения микроциркуляции тканей, а именно:
- нарушения или замедления кровоснабжения, вследствие клетки не получают питательные вещества и кислород;
- плохой отток лимфы, которая задерживается в межклеточном пространстве и не способна вывести продукты распада и токсины.
Его образованию способствуют: малоподвижный образ жизни, заболевания сосудов (приобретенные, наследственные), питание, гормональный дисбаланс, плохая экология, стресс.
Он не имеет возраста (может дать знать о себе уже в 15-16 лет) и в основном наблюдается у женщин (особенность гормонального фона).
Какой бывает целлюлит
Клиническая классификация выделяет четыре стадии целлюлита:
- неравномерное отложение в виде “апельсиновой корки” проявляется, если взять складку кожи на ногах или ягодицах;
- неравномерное отложение видно при напряженных мышцах (например, женщина стоит на каблуках и на передней поверхности бедра наблюдается данный эстетический недостаток);
- проявление “апельсиновой” корки видно невооруженным глазом, в ногах чувствуется тяжесть;
- тяжкая стадия, проявление сосудистой сетки, значительные дефекты и яркое проявление “апельсиновой кожи”, точнее “бугров”.
Как вылечить целлюлит
По словам косметолога, чтобы решить этот эстетический и медицинский недостаток, подход должен быть комплексным, от организации своего рациона, сна и отдыха, к спорту и косметологическим процедурам.
Также от целлюлита можно избавиться, если обратиться к нескольким специалистам:
- диетолог/нутрициолог — спланирует ваш рацион, даст советы по питанию: как быть сытым, хорошо выглядеть и чувствовать, урегулирует ваш водный баланс;
- эндокринолог (часто на фоне нарушения общей гормональной системы происходит неконтролируемое ожирение которое трудно урегулировать самостоятельно);
- фитнес тренер — приведет в порядок общий мышечный каркас и осанку (размяться после долгого “сидящего” рабочего дня. Идеально сочетать занятия, добавить плавание и бег по утрам).
— Я рекомендую делать физиотерапевтические аппаратные методики, такие как Lpg массаж. Это эффективная и приятная процедура, модернизированная платформа с вакуумно-роликовым массажем. Вы находитесь в специальном костюме, который обеспечивает безболезненность и достаточно глубокую проработку подкожно-жировой клетчатки, — отметила Машковская.
Также можно добавить прессотерапию — физиотерапевтический массаж воздухом в специальном костюме. Косметолог объяснил, что во время задержания воды ее избыток “сдавливает” клетки, визуально образуя “апельсиновую” кожу. Во время массажа также тренируются мышцы и можно увидеть эффект похудения.
Такие процедуры рекомендованы курсом, 10-15 раз, 2-3 раза в неделю, повторять каждые полгода.
Лечение целлюлита в домашних условиях
— Рекомендую не заниматься самолечением и самоназначением процедур в домашних условиях, ведь необходимо искать и лечить причину целлюлита, — утверждает Машковская.
Она отмечает, что дома можно только держать на уровне результат после косметологических процедур, выполняя рекомендации специалиста. Именно врач должен назначить необходимые домашние процедуры и средства, которыми можно пользоваться.
Дома можно выполнять рекомендованные физические упражнения, а также обязательно необходимо пересмотреть свое питание.
Также косметолог рекомендует обращать внимание на качество сна, ведь научно доказано, что нехватка сна может спровоцировать нарушение веса, а поскольку целлюлит — это уже неравномерное распределение подкожно-жировой клетчатки, его проявление будет только увеличиваться.
Опасен ли целлюлит
Не нужно запускать проявления целлюлита, ведь это не только эстетический дефект.
— Целлюлит — это нарушение микроциркуляции тканей, и с медицинской точки зрения способен привести к: заболевания вен и сосудов (от ломкости волос к более серьезным заболеваниям), — добавила специалист.
Детоксикация организма
Популярная сейчас программа детоксикации организма вредна для желудочно-кишечного тракта. Врач Евгения Белинская утверждает, если человек не следит за своим рационом, то ни одна так называемая чистка ему не поможет.
Нужно следить за правильным питанием и иметь умеренные физические нагрузки для того, чтобы быть здоровым.
Подробнее о детоксикацие организма читайте на Фактах ICTV.