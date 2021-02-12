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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Чем вредное интервальное голодание и почему оно не помогает похудеть

В последнее время распространено мнение, что голодание полезно для организма.

схуднення

Но, по словам врача-гастроэнтеролога Евгении Белинской, голодание не имеет ничего общего с чем-то полезным.

— Я не поддерживаю тенденцию интервального голодания для похудения. Кроме того, если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и он голодает, то это может только ухудшить ситуацию, — объясняет врач в программе Есть здоровый вопрос Фактам ICTV.

Также гастроэнтеролог отмечает, как только человек прекратит интервальные голодания, вес после похудения вернется. Как следствие, потом такие пациенты обращаются к врачам и жалуются, что поправляются, хотя не много едят.

Сегодня, чтобы похудеть, не нужно издеваться над своим организмом. Часто специалисты отмечают, что секрет идеальной фигуры заключается в правильном питании.

Это не только не так сложно, как кажется на первый взгляд, но и полезно. Как начать правильно питаться — можно прочитать в нашем материале.

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