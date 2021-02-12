Исследование Хельсинкского университета показывает, что коронавирус заполняет помещение примерно за 15 минут.

Для того, чтобы выяснить это, ученые создали безвредную модель вируса phi6, которая похожа по своему размеру и структуре на вирус Covid-19, и поместили в просторном ресторанном зале.

Уже через 15 минут вирус можно было обнаружить в любом углу комнаты.

Как только источник распространения вируса оставлял помещение, его концентрация в воздухе резко снижалась в течение нескольких минут. Качественная вентиляция помещения также оказалась эффективной.

По словам доцента микробиологии и вирусолога Нины Атанасовой, это исследование показывает, что для сдерживания распространения коронавируса очень важно контролировать количество посетителей, дистанцию ​​между ними, своевременно проветривать помещение, а также следить за периодической сменой людей в заведении.

Выявление коронавируса

Польская компания ML System разработала устройство, которое выявляет Covid-19 за 10 секунд путем анализа дыхания человека.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что устройство быстро пройдет клинические исследования и поступит в массовое производство.

Источник: Финский метеорологический институт