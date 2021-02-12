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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Коронавирус заполняет помещение за 15 минут — исследование

Исследование Хельсинкского университета показывает, что коронавирус заполняет помещение примерно за 15 минут.

Вакцина коронавирус лаборатория

Для того, чтобы выяснить это, ученые создали безвредную модель вируса phi6, которая похожа по своему размеру и структуре на вирус Covid-19, и поместили в просторном ресторанном зале.

Уже через 15 минут вирус можно было обнаружить в любом углу комнаты.

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Как только источник распространения вируса оставлял помещение, его концентрация в воздухе резко снижалась в течение нескольких минут. Качественная вентиляция помещения также оказалась эффективной.

По словам доцента микробиологии и вирусолога Нины Атанасовой, это исследование показывает, что для сдерживания распространения коронавируса очень важно контролировать количество посетителей, дистанцию ​​между ними, своевременно проветривать помещение, а также следить за периодической сменой людей в заведении.

Выявление коронавируса

Польская компания ML System разработала устройство, которое выявляет Covid-19 за 10 секунд путем анализа дыхания человека.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что устройство быстро пройдет клинические исследования и поступит в массовое производство.

Источник: Финский метеорологический институт

Фото: Depositphotos

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