Менеджер здоровья: как выбрать семейного врача

В 2017 году стартовала медицинская реформа, которая дает каждому украинцу возможность самостоятельно выбирать врача. Несмотря на то, что реформе уже четыре года, все так же остро стоит вопрос о том, как выбрать подходящего специалиста.

— Грамотный терапевт – это менеджер здоровья, – говорит Вадим Жежера, главный врач медицинского центра VERUM, в интервью изданию Новое Время. По его мнению, профилактика, диагностика, лечение – основные функции семейного врача или терапевта.

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Профилактическая функция заключается в предотвращении заболеваний, что является более эффективным, чем их лечение.

— Мы обязаны играть на опережение, но без доверительного контакта с пациентом достичь этого сложно, – считает Жежера. – Если доктор имеет репутацию и тысячи отзывов в интернете, а пациенту некомфортно на приеме, то продолжать такие отношения не стоит. Главное, что должно быть между пациентом и семейным врачом, – это доверие. Иначе каждое назначение будет неосознанно ставиться под сомнение.

Процесс диагностики начинается с момента, когда пациент появляется на пороге кабинета. Сперва терапевт оценивает настроение, эмоциональное состояние, походку, цвет кожи. После, собрав полный анамнез, может дать полноценные рекомендации.

Лечение заболеваний терапевтом заключается в ведении неосложненных случаев. Большую роль тут играет направляющая функция, когда терапевт назначает визит к узкому специалисту. Пройдя необходимые обследования, пациент возвращается к терапевту и сверяет назначения. Врач помогает сопоставить их и разобраться в совместимости лекарственных препаратов.

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В выборе семейного врача стоит опираться на ряд признаков. Так, первичный прием должен занимать не менее получаса – за это время терапевт соберет семейный анамнез. А если пациент пришел с конкретной жалобой, доктор должен назначить первый этап лечения и время следующего приема, чтобы оценить эффективность.

Коррекция образа жизни также входит в обязанности семейного врача – как часть превентивной медицины. По мнению эксперта, порой достаточно скорректировать сон или питание, чтобы достичь лучшего качества жизни.

Это касается и вредных привычек – терапевт должен принимать непосредственное участие в избавлении от них. Коррекция должна быть ориентирована на конкретного человека, с учетом всех особенностей.

— К примеру, заболевания, связанные с курением, с трудом поддаются терапии при условии, что воздействие табачных смол на организм продолжается. В таком случае важно совместно с пациентом найти способ снизить риски. Идеально – бросить. Но в случае злостного курения будет эффективным даже перейти на продукты доставки никотина, исключающие процесс горения, – считает Вадим Жежера.

Найти своего семейного врача или терапевта – реально. Но нужно помнить о роли доверия, что сделает работу между врачом и пациентом плодотворной, и позволит терапевту позитивно влиять на образ жизни и ее качество.

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