Еще несколько лет назад потребление сырого мяса могло удивлять, но сегодня подобные блюда становятся все популярнее.

Однако специалисты предупреждают, что употреблять термически не обработанные мясные продукты опасно, поскольку они могут стать причиной сложных заболеваний.

— Не нужно есть термически не обработанное мясо. Но если вы все же решились на это, то должны сразу оценить все риски для здоровья. Поскольку именно через сырое мясо можно заразиться свиным или бычьим цепнем (паразиты, которые появляются в кишечнике человека, и от которых очень трудно избавиться, — Ред.), — объясняет врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская в программе Есть здоровый вопрос Фактам ICTV.

Правильное питание зимой

Часто в зимние месяцы, когда становится холоднее и световой день сокращается, многие испытывают повышенный аппетит.

Поэтому мы начинаем есть больше сладкого, жирной пищи, чтобы обеспечить себя большим количеством энергии и согреться. Однако не стоит забывать, что наша работоспособность и производительность связаны с тем, что мы едим.

Правила правильного питания зимой, чтобы оставаться бодрым, — читайте в нашем материале.