Иммунитет — важнейшая система организма человека, которая защищает его от большого количества возбудителей болезней. Даже если вы заболеете, то болезнь должна пройти быстрее, легче и без осложнений благодаря этой системе.

Иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, что влияет на иммунитет человека, как можно его защитить и как лечить аутоиммунные заболевания пищей.

Что снижает иммунитет

Люди привыкли говорить, что иммунитет снижается от стресса. Однако врач Людмила Гончарова утверждает, что это подмена понятий, ведь на иммунитет способны влиять около 15 гормонов (адреналин, норадреналин, кортизол и др.), которые производятся от стресса.

— Для того, чтобы эти гормоны вырабатывались, необходимо большое количество аминокислот, минералов, поэтому важно правильно питаться. Но если клеткам не хватает полезных веществ из пищи, тогда в организме может произойти поломка, — отмечает иммунолог.

Также она утверждает, что 80% иммунитета человека находится в кишечнике. Именно этот орган размером 7-12 метров управляет телом, мозгом. Кишечник выполняет важную функцию — усвоение полезных веществ, с помощью которых работает организм.

Также он способен производить около 20 гормонов. Интересный факт — 95% гормона счастья находятся именно в этом органе и только 5% — в мозге.

— Мы функционируем на еде, которую едим. То есть это специальный строительный материал для всех клеток нашего тела, — говорит Гончарова.

Как укрепить иммунитет

По словам врача, укрепить иммунитет можно с помощью иммуномодуляции.

— У нас есть клетки иммунной системы — иммуноглобулины, и опять же, нужно правильно питаться, употреблять достаточное количество белков, которые усваиваются, а для этого необходимо полностью изучить процессы в организме, — подчеркнула она.

Если употреблять достаточное количество белков, то клетки иммунитета будут образовываться в нормальном режиме, что улучшит состояние здоровья и качество жизни.

Каждому человеку необходимо знать на каком уровне защиты находится иммунная система, поэтому любое заболевание не будет для человека большой неожиданностью.

Как проверить иммунитет

В профилактических целях следует обращаться к иммунологу, чтобы провести все необходимые анализы, в том числе иммунограмму. С помощью комплекса лабораторных исследований можно увидеть состояние клеток иммунной системы и процессы, что происходят в организме (онконагрузка, бактериальная, вирусная инфекция, хватает ли организму сил бороться с возбудителями болезней).

Для иммунограммы нужно сдать кровь из вены.

Поводом для направления на диагностику могут быть:

частые заболевания инфекционного генеза (чаще шести раз в год);

миалгия (мышечная боль) без физических нагрузок;

увеличение лимфоузлов без явных причин;

гипертермии неясного генеза (более двух недель);

потеря веса при нормальном питании и обычной активности.

— Я рекомендую обращаться к врачу заранее, чтобы предупредить возникновение болезни, ведь иммунология — это профилактическая медицина. В то же время грамотный иммунолог должен объяснить, что нужно делать, чтобы всегда быть здоровым, — утверждает Гончарова.

По ее словам, к врачам приходят тогда, когда заболевания в комплексе, они системные и в аутоиммунном состоянии.

— Пациенты хотят как можно быстрее выйти из этого состояния, но процесс восстановления требует времени и сил. Необходимо минимум три месяца работать над собой, чтобы восстановить все процессы иммунной системы, — подчеркнула она.

Сколько стоит проверка иммунитета

Минимальный анализ — €350

Все пищевые панели, гормональный скрининг — €3 тыс.

Витамины, иммуномодуляторы, иммунодепрессанты и иммунитет

Врач утверждает, что без консультации врачей и соответствующих анализов не стоит принимать витамины С, D и цинк, которые стали особенно популярными в период Covid-19.

Без диагностики употребление этих веществ может вызвать негативные реакции организма, которые могут обострить сопутствующие болезни и ослабить иммунитет.

Также иммунолог утверждает, что некоторые врачи могут назначать для лечения болезней, связанных с иммунной системой, иммуностимуляторы.

— Иммуностимуляторы не работает, ведь внутривенные препараты дорогие и нерезультативные. В этом случае работает здоровая пища — белки, углеводы и жиры, которые индивидуально подходят каждому человеку и не травят организм, а обогащают, — отметил иммунолог.

Также Гончарова негативно относится к иммунодепрессантам. По ее словам, они подавляют иммунную систему.

Три закона здоровья

Вода. Наш организм и его клетки работают благодаря воде. Если человек не пьет воду, то будет постоянно болеть, поскольку иммунные клетки не смогут полноценно защищать организм от бактерий, вирусов, грибов.

Правильное питание. Питание следует подбирать в соответствии с иммунной системой человека и его геномом. У каждого человека есть свои ДНК, ферменты, благодаря которым пища усваивается в организме. Если человек потребляет неправильную пищу, то, соответственно, кишечник воспаляется. Это воспаление может перерасти в любую другую хроническую болезнь. Прежде всего, от этого страдают слизистые оболочки, и возбудители болезней могут легко попасть в организм и вызвать другие заболевания.

Хорошее настроение и сон.

— Если вы будете выполнять два первых пункта, то все будет в порядке и с третьим. Когда есть хорошее настроение, вам хочется всего. Это очень важно, — подытожила врач.

Как повысить иммунитет зимой

Овощи и фрукты, много воды, прогулки на свежем воздухе, спорт и хобби — эти простые вещи помогут повысить иммунитет в условиях пандемии, избежать стресса и лишних переживаний.

Диетологи советуют в свой рацион обязательно включить полезные жиры, которые защищают наши легкие — немного сливочного масла, мясо, рыбу, яйца, кисломолочные продукты, орехи и семена.

Подробнее о том, как повысить иммунитет зимой, читайте на Фактах ICTV.