Нужно ли употреблять пробиотики и в каких продуктах они содержатся

Сегодня в обществе уже успел сформироваться определенный тренд на пробиотики, которые активно рекламируют как эффективное средство от самых разных проблем.

Однако специалисты советуют не спешить бежать и покупать эту добавку. Поскольку в действительности пользы от нее не так уж и много, как привыкли считать.

— Пробиотики, которые вы сегодня можете приобрести в аптеке, — это капсулы или суспензии, содержащие лактобифидобактерии. Когда врачи прописывают вам подобные препараты, то выбирают среди них такие, в которых есть пребиотический компонент — питательная среда для вашей микрофлоры. Пока на фоне этого пребиотика вырастет своя флора, которая будет выполнять необходимую функцию, мы можем заменить ее пробиотическими компонентами, — объясняет врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская в программе Есть здоровый вопрос Фактам ICTV.

Однако медик добавляет, что в кишечнике человека живут миллиарды бактерий и двумя или тремя, которые есть в пробиотике, невозможно достичь впечатляющего эффекта, о котором так часто говорят.

В то же время Евгения Белинская отмечает, если вас все же интересуют пробиотики, то нужно нормально питаться и употреблять кисломолочные продукты, а не покупать различные препараты в аптеках.

Если вы до сих пор не перешли на здоровое питание, то наши простые советы, как начать правильно питаться, вам в этом помогут.