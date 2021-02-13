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Факты / Lifestyle
Дарина Манзюк |

Чем полезна хурма для мужчин и женщин

Какие полезные вещества содержатся в хурме. Чем полезна хурма для мужчин и женщин, смотрите в материале Фактов ICTV.

Чем полезна хурма для мужчин и женщин

Чем полезна хурма

  • положительно влияет на зрение;
  • профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
  • нормализация работы сердца, кишечника, артериального давления, уровня холестерина;
  • уменьшает риск воспалительных процессов в организме;
  • укрепляет иммунную систему;
  • омолаживает организм;
  • предотвращает развитие анемии;
  • улучшает настроение (является своеобразным антидепрессантом);
  • борется с отеками;
  • компенсирует недостаток йода;
  • является профилактикой мочекаменной болезни.

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Составляющие хурмы

В состав ягоды входят:

  • витамины А, В, С;
  • яблочная и лимонная кислота;
  • железо;
  • кальций;
  • медь;
  • йод;
  • калий;
  • марганец;
  • катехины;
  • глюкоза;
  • сахароза;
  • растительная клетчатка.

Чем полезна хурма для женщин

Хурма имеет много полезных веществ. Для женщины она сослужит службу, если она планирует зачатие ребенка.

Ягода помогает выводить токсины и нормализует кровообращение. Такой процесс в организме обеспечивает здоровый цвет и предотвращает появление акне. Высокая концентрация витаминов омолаживает кожу, разглаживая морщины, и уменьшает ее жирность.

Как сделать маску для лица из хурмы:

  1. Для начала очистите плод от кожуры.
  2. Разомните вилкой мякоть и избавьтесь от сока.
  3. Добавьте желток, ложку йогурта и несколько капель масла из виноградной косточки.
  4. Перемешайте смесь.
  5. Очистите кожу лица.
  6. Нанесите маску и держите 30 минут.
  7. Смойте теплой водой.

Чем полезна хурма для мужчин

Мужчины тяжело переносят недостаток магния в организме. Это проявляется в мышечных спазмах, раздражительности или даже депрессии.

Хурма обладает прекрасным тонизирующим эффектом и имеет достаточно этого макроэлемента для дневной нормы мужчины. Это все влияет на общее самочувствие, на работоспособность, улучшение аппетита и на состояние нервной системы.

Также витамины этого плода улучшают функции предстательной железы и усиливают потенцию.

Пищевая ценность хурмы

В среднем один плод хурмы весит 180 граммов, то есть это примерно 112 ккал.

Если взять 100 граммов хурмы, то его пищевую ценность вы узнаете в таблице калорийности:

Чем полезна хурма для мужчин и женщин

График питательных веществ:

Чем полезна хурма для мужчин и женщин

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Противопоказания для употребления хурмы

Этот плод богат на сахар, поэтому лучше его лучше избегать людям, которые имеют сахарный диабет. Кроме него, хурма противопоказана людям, имеющим:

  • избыточный вес;
  • патологию поджелудочной железы;
  • чувствительность к йоду;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • острый панкреатит;
  • индивидуальную непереносимость.

Также при употреблении этой ягоды обратите внимание на ее вкус. Если она терпкая, то плод еще не достиг и лучше подождать. Терпкость сигнализирует о высоком содержании танинов, которые ухудшают работу кишечника. Поэтому хурму нужно есть только созревшей.

Правила приема фруктов

Немецкие диетологи советуют не употреблять фрукты на ночь, так как это может вызвать проблемы с пищеварением, а также способствовать набору лишнего веса. Также во фруктах много фруктозы, а она способствует притоку энергии и мешает спокойно уснуть.

Еще один момент, который нужно знать, что поздние перекусы фруктами вредны, потому что еда ночью задерживается в толстой кишке, бродит и приводит к вздутию живота. Подробнее об этом вы сможете прочитать в материале Фактов ICTV.

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