Какие полезные вещества содержатся в хурме. Чем полезна хурма для мужчин и женщин, смотрите в материале Фактов ICTV.
Чем полезна хурма
- положительно влияет на зрение;
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
- нормализация работы сердца, кишечника, артериального давления, уровня холестерина;
- уменьшает риск воспалительных процессов в организме;
- укрепляет иммунную систему;
- омолаживает организм;
- предотвращает развитие анемии;
- улучшает настроение (является своеобразным антидепрессантом);
- борется с отеками;
- компенсирует недостаток йода;
- является профилактикой мочекаменной болезни.
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Составляющие хурмы
В состав ягоды входят:
- витамины А, В, С;
- яблочная и лимонная кислота;
- железо;
- кальций;
- медь;
- йод;
- калий;
- марганец;
- катехины;
- глюкоза;
- сахароза;
- растительная клетчатка.
Чем полезна хурма для женщин
Хурма имеет много полезных веществ. Для женщины она сослужит службу, если она планирует зачатие ребенка.
Ягода помогает выводить токсины и нормализует кровообращение. Такой процесс в организме обеспечивает здоровый цвет и предотвращает появление акне. Высокая концентрация витаминов омолаживает кожу, разглаживая морщины, и уменьшает ее жирность.
Как сделать маску для лица из хурмы:
- Для начала очистите плод от кожуры.
- Разомните вилкой мякоть и избавьтесь от сока.
- Добавьте желток, ложку йогурта и несколько капель масла из виноградной косточки.
- Перемешайте смесь.
- Очистите кожу лица.
- Нанесите маску и держите 30 минут.
- Смойте теплой водой.
Чем полезна хурма для мужчин
Мужчины тяжело переносят недостаток магния в организме. Это проявляется в мышечных спазмах, раздражительности или даже депрессии.
Хурма обладает прекрасным тонизирующим эффектом и имеет достаточно этого макроэлемента для дневной нормы мужчины. Это все влияет на общее самочувствие, на работоспособность, улучшение аппетита и на состояние нервной системы.
Также витамины этого плода улучшают функции предстательной железы и усиливают потенцию.
Пищевая ценность хурмы
В среднем один плод хурмы весит 180 граммов, то есть это примерно 112 ккал.
Если взять 100 граммов хурмы, то его пищевую ценность вы узнаете в таблице калорийности:
График питательных веществ:
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Противопоказания для употребления хурмы
Этот плод богат на сахар, поэтому лучше его лучше избегать людям, которые имеют сахарный диабет. Кроме него, хурма противопоказана людям, имеющим:
- избыточный вес;
- патологию поджелудочной железы;
- чувствительность к йоду;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- острый панкреатит;
- индивидуальную непереносимость.
Также при употреблении этой ягоды обратите внимание на ее вкус. Если она терпкая, то плод еще не достиг и лучше подождать. Терпкость сигнализирует о высоком содержании танинов, которые ухудшают работу кишечника. Поэтому хурму нужно есть только созревшей.
Правила приема фруктов
Немецкие диетологи советуют не употреблять фрукты на ночь, так как это может вызвать проблемы с пищеварением, а также способствовать набору лишнего веса. Также во фруктах много фруктозы, а она способствует притоку энергии и мешает спокойно уснуть.
Еще один момент, который нужно знать, что поздние перекусы фруктами вредны, потому что еда ночью задерживается в толстой кишке, бродит и приводит к вздутию живота. Подробнее об этом вы сможете прочитать в материале Фактов ICTV.