Какие полезные вещества содержатся в хурме. Чем полезна хурма для мужчин и женщин, смотрите в материале Фактов ICTV.

Чем полезна хурма

положительно влияет на зрение;

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;

нормализация работы сердца, кишечника, артериального давления, уровня холестерина;

уменьшает риск воспалительных процессов в организме;

укрепляет иммунную систему;

омолаживает организм;

предотвращает развитие анемии;

улучшает настроение (является своеобразным антидепрессантом);

борется с отеками;

компенсирует недостаток йода;

является профилактикой мочекаменной болезни.

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Составляющие хурмы

В состав ягоды входят:

витамины А, В, С;

яблочная и лимонная кислота;

железо;

кальций;

медь;

йод;

калий;

марганец;

катехины;

глюкоза;

сахароза;

растительная клетчатка.

Чем полезна хурма для женщин

Хурма имеет много полезных веществ. Для женщины она сослужит службу, если она планирует зачатие ребенка.

Ягода помогает выводить токсины и нормализует кровообращение. Такой процесс в организме обеспечивает здоровый цвет и предотвращает появление акне. Высокая концентрация витаминов омолаживает кожу, разглаживая морщины, и уменьшает ее жирность.

Как сделать маску для лица из хурмы:

Для начала очистите плод от кожуры. Разомните вилкой мякоть и избавьтесь от сока. Добавьте желток, ложку йогурта и несколько капель масла из виноградной косточки. Перемешайте смесь. Очистите кожу лица. Нанесите маску и держите 30 минут. Смойте теплой водой.

Чем полезна хурма для мужчин

Мужчины тяжело переносят недостаток магния в организме. Это проявляется в мышечных спазмах, раздражительности или даже депрессии.

Хурма обладает прекрасным тонизирующим эффектом и имеет достаточно этого макроэлемента для дневной нормы мужчины. Это все влияет на общее самочувствие, на работоспособность, улучшение аппетита и на состояние нервной системы.

Также витамины этого плода улучшают функции предстательной железы и усиливают потенцию.

Пищевая ценность хурмы

В среднем один плод хурмы весит 180 граммов, то есть это примерно 112 ккал.

Если взять 100 граммов хурмы, то его пищевую ценность вы узнаете в таблице калорийности:

График питательных веществ:

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Противопоказания для употребления хурмы

Этот плод богат на сахар, поэтому лучше его лучше избегать людям, которые имеют сахарный диабет. Кроме него, хурма противопоказана людям, имеющим:

избыточный вес;

патологию поджелудочной железы;

чувствительность к йоду;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

острый панкреатит;

индивидуальную непереносимость.

Также при употреблении этой ягоды обратите внимание на ее вкус. Если она терпкая, то плод еще не достиг и лучше подождать. Терпкость сигнализирует о высоком содержании танинов, которые ухудшают работу кишечника. Поэтому хурму нужно есть только созревшей.

Правила приема фруктов

Немецкие диетологи советуют не употреблять фрукты на ночь, так как это может вызвать проблемы с пищеварением, а также способствовать набору лишнего веса. Также во фруктах много фруктозы, а она способствует притоку энергии и мешает спокойно уснуть.

Еще один момент, который нужно знать, что поздние перекусы фруктами вредны, потому что еда ночью задерживается в толстой кишке, бродит и приводит к вздутию живота. Подробнее об этом вы сможете прочитать в материале Фактов ICTV.