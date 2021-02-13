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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Как правильно питаться, чтобы быть здоровым — советы врача

Чтобы не пришлось ходить на прием к гастроэнтерологу, нужно начать правильно питаться.

правильне харчування

В частности, специалисты советуют, если вы хотите правильно питаться, то необходимо научиться не переедать и делать свой рацион сбалансированным.

— Кроме того, нужно употреблять достаточное количество жидкости. Не 3 или 1,5 л, как в последнее время привыкли считать, а столько, сколько требует ваш организм. А еще, чтобы не обращаться к врачу, вы должны свести к минимуму количество стрессов, иметь достаточно физических нагрузок и обеспечить себе здоровый сон, — объясняет врач-гастроэнтеролог Евгения Белинская в программе Есть здоровый вопрос Фактам ICTV.

Довольно часто можно услышать, что правильное и здоровое питание — это довольно дорогое удовольствие. Однако свой рацион можно разнообразить различными продуктами.

Какие бюджетные продукты подходят для правильного питания — читайте в нашем материале.

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