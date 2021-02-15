PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Адаптированные вакцины от Covid-19 будут регистрировать быстрее — представитель Еврокомиссии

Адаптированные вакцины от новых видов Covid-19 будут проходить регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств быстрее, чем базовые препараты.

вакцина

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила Вивиан Лоонела — официальный представитель Еврокомиссии.

Лоонела объяснила это тем, что для создания адаптированных вариантов вакцин не нужно будет начинать разработку и исследования с самого начала, достаточно доработать уже существующий вариант.

Читайте
ВОЗ одобрила Covid-вакцину от AstraZeneca для экстренного использования

Член Еврокомиссии привела пример с адаптацией вакцин против гриппа, при разработке которых исследователи пользовались уже проведенными исследованиями.

Испытания вакцины на детях

Оксфордский университет в Великобритании сообщил, что начинает испытания вакцины AstraZeneca на детях в возрасте от 6 до 17 лет.

Сейчас зарегистрировано уже 300 добровольцев, из них прививки вакциной AstraZeneca сделают только 240, остальным — прививку от менингита, которая вызывает схожие реакции.

Ученые хотят исследовать природу иммунного ответа детского организма на коронавирус.

Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка