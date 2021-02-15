Адаптированные вакцины от новых видов Covid-19 будут проходить регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств быстрее, чем базовые препараты.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила Вивиан Лоонела — официальный представитель Еврокомиссии.

Лоонела объяснила это тем, что для создания адаптированных вариантов вакцин не нужно будет начинать разработку и исследования с самого начала, достаточно доработать уже существующий вариант.

Член Еврокомиссии привела пример с адаптацией вакцин против гриппа, при разработке которых исследователи пользовались уже проведенными исследованиями.

Испытания вакцины на детях

Оксфордский университет в Великобритании сообщил, что начинает испытания вакцины AstraZeneca на детях в возрасте от 6 до 17 лет.

Сейчас зарегистрировано уже 300 добровольцев, из них прививки вакциной AstraZeneca сделают только 240, остальным — прививку от менингита, которая вызывает схожие реакции.

Ученые хотят исследовать природу иммунного ответа детского организма на коронавирус.