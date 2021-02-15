Что можно есть кормящей маме — список продуктов

В настоящее время нет единственного совета по питанию для кормящей грудью. В Минздраве Украины отмечают, что эта тема имеет множество мифов и неоправданных табу.

Врачи отмечают, что мамы, которые кормят должны питаться полноценно и потреблять свежие овощи, фрукты, ягоды, мясо и рыбу. Именно такой рацион поддержит здоровье матери.

Факты ICTV пообщались с диетологом Олесей Добрянской и гинекологом Светланой Коханенко о питании для женщин, которые кормят грудью и продуктах, которые им можно употреблять.

Какие продукты можно есть

Гинеколог Светлана Коханенко скептически относится к специальным диетам во время кормления грудью.

— Сейчас не приветствуются различные виды диет во время кормления грудью. Также такие диеты, которые предусматривают лишь вареное, на пару, гречку, супы, без овощей и фруктов, только вредят женщине. Мама может получить серьезный дефицит витаминов и минералов, что вызывает выпадение волос, зубов, ухудшение состояния кожи и многое другое, — утверждает врач.

По ее словам, питание должно быть полноценным и сбалансированным. Продукты, которые женщина любит, можно есть, но в умеренном количестве. Нужно следить за реакцией ребенка на определенные продукты.

— Если ребенок хорошо реагирует на некоторые фрукты, овощи, молочные продукты, то почему бы их не есть. Но если у ребенка колики, аллергическая реакция, тогда следует обязательно прекратить употреблять эти продукты и обратиться к врачу, — добавила гинеколог.

Также врач советует вести пищевой дневник, где женщина будет записывать все продукты, которые она принимает, и с помощью этого отслеживать реакцию ребенка на еду.

Диетолог отмечает, что женщинам, которые кормят грудью, следует увеличить количество калорий на 450-500 ккал.

— Примерно от 2 300 до 2 500 ккал в день для кормящих женщин по сравнению 1 800-2 000 ккал в день для умеренно активных, беременных женщин, которые не кормят грудью. На количество дополнительных калорий также влияет возраст, ИМТ, уровень активности и степень грудного вскармливания (грудное вскармливание, смешанное, искусственной смесью), — говорит специалист.

Какие продукты нельзя есть

Диетолог Олеся Добрянская утверждает, что из рациона лучше убрать потенциальные аллергены, которые усиливают газообразование: цельное молоко, кофе, шоколад, мед, белокочанная капуста, брокколи, бобовые, салат.

Если у ребенка аллергия на коровье молоко, не следует употреблять продукты с БМК (белок коровьего молока) и родственные: цельное молоко, сливки, сметана, творог, йогурт, кисломолочные продукты, говядина (перекрестные реакции), козье молоко (перекрестные реакции).

В случае, если женщина имеет пищевую аллергию, тогда стоит придерживаться элиминационной диеты в зависимости от причинно-значимого аллергена. Не следует употреблять рыбу и мясо — источники незаменимых аминокислот и омега-3 жирные кислоты, а также молочные продукты — кальций 1 200-1 500 мг и витамин D.

— По алкоголю безопасной дозы не существует. Если женщина выпила бокал вина должно пройти не менее 3-5 часов от приема напитка до кормления, — отметила диетолог.

Также Добрянская рекомендует уменьшить количество употребления кофеина, ведь новорожденные дети медленнее расщепляют кофеин, что может привести к раздражительности, плохому сну, возбужденности. Следует употреблять менее 300 мг в день, а это 2-3 чашек кофе.

В Минздраве советуют не пить не пастеризованное молоко, есть сыроватое мясо или рыбу, сушеную рыбу, домашние заготовки мяса, плохо промытые или вообще грязные овощи и фрукты, или размораживать мясо вне холодильника.

Советы для женщин в период лактации

Потреблять только полностью приготовленные мясо, птица и яйца;

Рыба и морепродукты также должны быть полностью приготовлены, чтобы минимизировать риск отравления;

Употребление сырой рыбы (например суши) повышает риск возникновения гельминтозов в дополнение к риску инфицирования микроорганизмами, которые попали в продукт во время приготовления;

Правильная термическая обработка: запекать, тушить на пару и отваривать;

Личная гигиена. Тщательное мытье поверхностей, на которых готовится пища;

Тщательное промывание сырых овощей и фруктов;

Отказ от потребления пророщенной зелени: сырых ростков и злаковых культур, бактерии в них могут проникать в семена через поврежденные оболочки, что практически исключает их полное удаление с помощью мытья;

Читать этикетки и обращать внимание на срок годности продукта;

Объективно оценивать продукты на их целостность и по органолептическим показателям.

К слову, при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и при панкреатите врачи назначают при пациентам Диету №5. Это одна из самых распространенных диет, которую рекомендуют гастроэнтерологи и терапевты.

Во время такой диеты не нужно исключать белки, жиры и углеводы, ведь это медицинская диета, которая направлена ​​не на похудение, а на оздоровление.

Подробнее о диете №5 читайте в материале Фактов ICTV.