КТ может обнаружить рак легких на ранних стадиях — исследование

Диагностика легких методом компьютерной томографии способна в 70% случаях показать, не развивается ли в них рак еще на первой или второй его стадии. Процедура позволит раньше начать лечение этой болезни, которая часто развивается незаметно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования британских врачей в пределах Национальной службы здравоохранения страны.

Ученые провели КТ 12 100 людям в возрасте 55-78 лет, которые курят или бросили курить, в клинике Университетского колледжа Лондона. Из них у 180 обнаружили рак легких, при этом 70% из этих случаев зафиксированы тогда, когда рак находился на первой или второй стадии.

— Это действительно серьезный прорыв в выявлении и лечении рака легких. Мы не имели способа его ранней диагностики и определения лечения для такого большого количества людей, которые им болеют, — отметил руководитель исследования, доктор Сэм Джейнс.

По словам экспертов, выводы свидетельствуют о том, что правительство должно начать регулярный скрининг курильщиков и бывших курильщиков, чтобы уменьшить последствия этой болезни. За год у около 48 тыс. британцев диагностируют эту болезнь, и 35 100 умирают от нее — это 96 пациентов в день.

— Рак легких является крупнейшим убийцей в Великобритании, и раннее выявление дает наилучшие шансы на медицинское лечение и спасение жизни, — утверждает глава клинической консультативной группы британской коалиции по изучению рака легких, доктор Роберт Ринтул.

Результаты исследования ученые опубликуют в научном журнале до конца года.

Рак легких является особенно тяжелой формой онкологии, поскольку его трудно обнаружить, и три из четырех случаев диагностируются на последних стадиях, когда слишком поздно предоставлять человеку лечение.

Сейчас в Великобритании, а также в Украине, пациентов с подозрением на рак легких направляют на КТ только после рентгеновского сканирования. Но на рентгене не всегда можно отличить раковую опухоль от других патологий.

Чем отличается МРТ от КТ

Магнитно-резонансная томография — это один из лучших и самых точных способов диагностики патологии в мягких тканях организма.

В то же время компьютерная томография позволяет проанализировать внутренние структуры организма. Там используют рентгеновское излучение для передачи изображений структур внутренних органов.

Подробнее о различиях между КТ и МРТ читайте в материале Фактов ICTV.