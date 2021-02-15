Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, оказался на 70% более смертельным, чем исходный вид вируса.

Об этом сообщили британские ученые в новом отчете. Они подсчитали, что штамм В.1.1.7, может быть на 30% — 70% более смертельным, чем начальный вирус.

Этот штамм зафиксировали 82 страны. Особенно быстро он распространяется в США.

— Эти выводы показывают, что штамм B.1.1.7, вероятнее всего, станет доминирующим вариантом во многих штатах США в марте 2021 года, что приведет к дальнейшему всплеску Covid-19 в стране, если только немедленно не будут вводить меры, чтобы уменьшить распространение вируса, — отметили ученые в отчете.

Исследования показали, что штамм, который зафиксировали в Великобритании, более трансмиссивный. Ученые заявили, что нужно будет проводить более масштабные исследования относительно смертности.

Ученые также обеспокоены тем, что вариант может в дальнейшем мутировать, а вакцина против него будет неэффективной.

Они заявили, что высокая смертность от коронавируса в Великобритании может быть связана с высокой вирусной нагрузкой или большим количеством вирусов в организме людей, что негативно влияет на течение Covid-19.

Новый штамм коронавируса

14 декабря 2020 года в Великобритании зафиксировали новый штамм коронавируса. По информации ученых, он мог распространяться на территории страны еще с сентября.

Премьер-министр Борис Джонсон уже заявлял, что новый штамм Covid-19 может быть до 70% более заразным, чем предыдущие.

В январе в Великобритании ежедневно умирали около тысячи человек от коронавируса. С 1 по 28 января 2021 года в Великобритании умер 28 171 человек.

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Источник: Sciencealert