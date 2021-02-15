На днях стало известно, что в Гвинее (страна на западе Африки) зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. По информации местного министерства здравоохранения, в городе Нзерекоре подтвердили семь случаев заражения болезнью.

В то же время четыре пациента уже умерли. Между тем в Демократической Республике Конго также сообщили о трех случаях заражения опасным вирусом.

Факты ICTV рассказывают, что такое лихорадка Эбола, какие ее симптомы и может ли она грозить Украине.

Что известно о болезни

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это вирусное заболевание. Оно передается через контакт с инфицированными животными — летучими мышами, дикими антилопами, обезьянами и другими.

Среди людей она распространяется путем непосредственного контакта с инфицированной кровью, другими жидкостями больного, а также через контакт с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), которые загрязнены такими жидкостями.

К странам, в которых были зафиксированы вспышки лихорадки Эбола, относятся Демократическая Республика Конго, Гана, Гвинея, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне, Нигерия, Сенегал и другие.

Симптомы Эболы

Согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, инкубационный период болезни может составлять от 2 до 21 дней (чаще 7-8 дней). Она начинается внезапно.

Первые симптомы Эболы (так называемая сухая стадия):

внезапное появление лихорадки (температура тела повышается до 39-40°С);

мышечные боли;

головная боль (преимущественно в лобных или затылочных участках);

боль в горле.

Более поздние симптомы (так называемая влажная стадия):

рвота;

диарея;

сыпь;

нарушение функций почек и печени;

внутренние и внешние кровотечения (например, выделение крови из десен, кровь в испражнениях).

Смерть наступает в 60-85% тяжелых случаев на 7-9-й день.

Может ли вирус Эбола грозить Украине

Стратег, инфекционист Вадим Аристов в комментарии Фактам ICTV говорит, что сейчас у Украины нет оснований для беспокойства, однако достаточно одного человека, который может завезти и распространить этот вирус. Особенно учитывая то, что в мире уже было около 40 вспышек этой инфекции, то есть вероятность, что болезнь со временем может охватить как страны Европы, так и Украину.

Но тогда может возникнуть ситуация, которая была и в начале коронавируса. Поскольку из-за неготовности к правильным алгоритмам действий начнется инфицирование медицинского персонала. В результате чего целая больница может превратиться в вспышку болезни. Далее это распространится через близких и друзей на регион. Распространение вспышки будет трудно остановить из-за отсутствия или несостоятельности государственных институтов в инфекционном контроле и отслеживании контактов больных.

По словам стратега и инфекциониста, особое значение в противостоянии опасным инфекциям имеет государственная инфраструктура. Прежде всего — новая вертикаль Центра по контролю и предупреждению заболеваний,который так и не создали вместо Санитарно-эпидемиологической службы.

— Уровень смертности от болезни, которую вызывает вирус Эбола, составляет от 25 до 90%. Поэтому, чтобы противостоять болезни, в регионах должны быть эпидемиологи, которые смогут отследить контакты больного, организовать карантин всех контактных лиц и дезинфекцию помещений, которые посещал больной, проведут обучение местных общин и организуют вакцинацию людей.

В больницах должны действовать эффективные меры инфекционного контроля. После распада СССР его остатки были уничтожены — что видно и по состоянию инженерных коммуникаций (вентиляция, канализация, изоляционные боксы), и по подходам к стандартизации навыков и поддержания квалификации. У нас в стране не проводятся никакие обучение относительно того, как должны реагировать медики, когда есть первые случаи подобной инфекции.

А в дальнейшем ситуация зависит буквально от мелочей — есть ли у медиков средства индивидуальной защиты, умеют ли они ими действительно пользоваться, есть ли персонал для проведения правильной дезинфекции, правильно ли в больнице утилизируют отходы и стерилизуют медицинское оборудование. Если же этого всего не знать, то можно легко заразиться и вызвать вспышку болезни, — объясняет Вадим Аристов.

Эксперт добавляет, что в стране на случай вспышки Эболы должен быть и протокол захоронения, и четкая вертикаль контроля ритуальных служб. В частности, люди, которые не только участвуют в похоронах, но и подходят к телу на 1 м, должны быть в резиновых сапогах, перчатках, специальной одежде.

Вместе с тем Вадим Аристов обращает внимание, что в случае вспышки вируса Эболы возникает другой важный вопрос — медицинского обеспечения страны необходимыми препаратами. Ведь прямых лекарств против болезни нет, но есть дорогостоящие два препарата на основе моноклональных антител. Время, которое понадобится на ввоз этого лекарства для инфицированных и вакцины для людей в зоне очага — это вопрос уже национальной безопасности.

Как не заболеть

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины отметают, чтобы не заразиться, нужно тщательно мыть руки, контактировать с животными в защитной одежде и термически обрабатывать продукты животноводства, чтобы обеззаразить пищу.

Врачам, которые работают с больными, нельзя контактировать с жидкостями пациентов, нужно использовать перчатки и средства индивидуальной защиты, обеззараженные медицинские инструменты, а после посещения больного и ухода за ним регулярно мыть руки.

Специального лечения болезни, вызванной вирусом Эбола нет, больных лечат симптоматически. Но в 2019 году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину против Эболы, чтобы иметь возможность контролировать смертельные вспышки вируса в Конго.

А в январе этого года ВОЗ и три ведущие медицинские организации мира объявили о создании глобального запаса вакцин против вируса.

Препарат разработала транснациональная фармацевтическая компания Merck, Sharp&Dohme (MSD) при поддержке правительства США. Он будет храниться в Женеве.