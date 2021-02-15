Две дозы вакцины Pfizer на 94% снижают количество новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствует исследование крупнейшей сети медицинских услуг в Израиле — Clalit. Эффективность препарата определяли через опрос.

Всего в исследовании приняли участие 600 тыс. полностью вакцинированных людей, а также 600 тыс. невакцинированных. Среди привитых респондентов 170 тыс. старше 60 лет.

По словам исследователей, анамнезы обоих групп не отличались друг от друга, что позволило очень детально изучить эффект от полученных доз вакцины. Эффективность вакцины заметили как среди людей в возрасте от 70 лет, так и у молодежи.

— Это свидетельствует о том, что вакцина против коронавируса Pfizer в реальности эффективна через неделю после второй дозы, так же, как это было обнаружено в клиническом исследовании перед разрешением препарата для массовой вакцинации, — отметил главный директор по вопросам инноваций Clalit Ран Балисер.

Также он добавил, что эффективность вакцины Pfizer возрастает через две недели или больше после второй дозы препарата.

Израиль остается мировым лидером по количеству введенных вакцин против Covid-19 на душу населения. 42,8% израильтян получили по меньшей мере одну дозу препарата, а 27,7% — две дозы.

Вакцинация в ЕС

Европейский Союз планирует до конца лета провести вакцинацию всех желающих.

Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон отметил, что для этого необходимо увеличить объемы производства. Однако на строительство новых заводов потребуется немало времени, поэтому он предлагает использовать мощности уже имеющихся предприятий.

Подробнее о вакцинации в ЕС читайте в материале Фактов ICTV.