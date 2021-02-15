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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Испытания вакцины на детях и прививки пожилым людям: коронавирус в мире 15 февраля

Усиление локдауна, новые испытания вакцины и заявления ВОЗ. Факты ICTV собрали главные новости 15 февраля о Covid-19.

Испытания вакцины на детях и прививки пожилым людям: коронавирус в мире 15 февраля

На севере Вьетнама в провинции Хайзыонг вводится 15-дневный жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса. Въезд в провинцию ограничен и разрешен только в крайних случаях.

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Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что в понедельник компания AstraZeneca может подать документы на регистрацию своей вакцины в Украине.

Члены миссии Всемирной организации здравоохранения утверждают, что в начале эпидемии коронавируса в Китае вспышка была значительно больше, чем считалось на тот момент.

По словам руководителя расследовательского направления миссии Питера Бена Эмбарека, в декабре 2019 года в Ухане больных было больше, чем официально зарегистрированных, а мутаций на тот момент существовало уже 13.

В Великобритании начались испытания вакцины AstraZeneca на детях. Их будет проводить Оксфордский университет, сейчас зарегистрировано уже около 300 добровольцев в возрасте от 6 до 17 лет.

Ученые хотят выяснить природу иммунного ответа детского организма на коронавирус.

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В Великобритании стартовала вакцинация пожилых людей в возрасте от 65 до 69 лет. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок надеется, что до конца 2021 года коронавирус благодаря вакцинам и лекарствам станет обычной болезнью, как грипп.

ВОЗ предполагает, что новым южноафриканским штаммом коронавируса можно заразиться повторно, а также призывает вакцинироваться тех людей, которые уже переболели Covid-19.

 

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 февраля в Украине зафиксировано уже 1 273 475 случаев коронавируса.

Суточный прирост этот раз составил 2 332 случая, выздоровели более 2,4 тыс. человек, госпитализированы 1 145. Умерли от осложнений — 62 человека.

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