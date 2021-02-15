Как бесплатно проверить сердце и сосуды в Украине

Самым распространенными заболеваниемы среди украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания, которые у 68% заканчиваются летальным исходом.
С января по ноябрь 2020 от ишемической болезни сердца умерло более 250 тыс. украинцев. Поэтому профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний входят в Программу медицинских гарантий в 2021 году.
Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний
- мучительные и неприятные ощущения в области грудины;
- одышка, появление отеков;
- головокружение и головная боль;
- нарушения ритма или частоты сердечных сокращений;
- повышенная утомляемость и другие.
В случае инсульта человек может чувствовать интенсивную постоянную боль за грудиной (ощущение тяжести, давления, жжения), длительностью более 15 мин, что отдает в левую руку или нижнюю челюсть, внезапное нарушение речи, появление асимметрии лица, внезапную слабость или онемение в конечностях, интенсивную головную боль.
По программе Доступные лекарства пациент может получить у врача рецепт на любое лекарство из 219 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, которые покрывает эта инициатива. Некоторые из них можно забрать в аптеке бесплатно, а другие с доплатой.
Если семейный врач выписывает направление к кардиологу или, например, УЗИ сердца, то эти услуги также бесплатные.
Бесплатные услуги пациентам с инфарктом или инсультом
- диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
- проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте);
- круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
- медицинская реабилитация в остром периоде;
- лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходных материалов;
- лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты);
- питание в стационарных условиях.
— В тарифы за медицинские услуги не включено стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета, — отметили в НСЗУ.
В Национальной службе здоровья Украины анонсировали расширение объема услуг, которые могут стать бесплатными для пациентов с инсультом или инфарктом в ближайшее время.
В перечень могут добавить лекарства для таких пациентов, но сейчас такой Реестр лекарственных средств еще не утвержден.
Как оказать первую помощь при инсульте
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга.
Если вы почувствовали или заметили у кого-то симптомы, следует сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 и максимально точно описать симптомы.
Во время ожидания бригады скорой нужно кое-что сделать для человека с подозрением на инсульт: обеспечить покой, не давать есть и пить, найти и приготовить лекарственные средства, которые принимает человек на постоянной основе.
Подробнее о помощи во время инсульта читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: НСЗУ