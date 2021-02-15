Как бесплатно проверить сердце и сосуды в Украине

Самым распространенными заболеваниемы среди украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания, которые у 68% заканчиваются летальным исходом.

С января по ноябрь 2020 от ишемической болезни сердца умерло более 250 тыс. украинцев. Поэтому профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний входят в Программу медицинских гарантий в 2021 году.

Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

мучительные и неприятные ощущения в области грудины;

одышка, появление отеков;

головокружение и головная боль;

нарушения ритма или частоты сердечных сокращений;

повышенная утомляемость и другие.

В случае инсульта человек может чувствовать интенсивную постоянную боль за грудиной (ощущение тяжести, давления, жжения), длительностью более 15 мин, что отдает в левую руку или нижнюю челюсть, внезапное нарушение речи, появление асимметрии лица, внезапную слабость или онемение в конечностях, интенсивную головную боль.

По программе Доступные лекарства пациент может получить у врача рецепт на любое лекарство из 219 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, которые покрывает эта инициатива. Некоторые из них можно забрать в аптеке бесплатно, а другие с доплатой.

Если семейный врач выписывает направление к кардиологу или, например, УЗИ сердца, то эти услуги также бесплатные.

Бесплатные услуги пациентам с инфарктом или инсультом

диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте);

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

медицинская реабилитация в остром периоде;

лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходных материалов;

лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты);

питание в стационарных условиях.

— В тарифы за медицинские услуги не включено стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета, — отметили в НСЗУ.

В Национальной службе здоровья Украины анонсировали расширение объема услуг, которые могут стать бесплатными для пациентов с инсультом или инфарктом в ближайшее время.

В перечень могут добавить лекарства для таких пациентов, но сейчас такой Реестр лекарственных средств еще не утвержден.

Как оказать первую помощь при инсульте

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга.

Если вы почувствовали или заметили у кого-то симптомы, следует сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 и максимально точно описать симптомы.

Во время ожидания бригады скорой нужно кое-что сделать для человека с подозрением на инсульт: обеспечить покой, не давать есть и пить, найти и приготовить лекарственные средства, которые принимает человек на постоянной основе.

Подробнее о помощи во время инсульта читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НСЗУ