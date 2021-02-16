Імбир для схуднення: рецепти чаю

Имбирь — это очень полезный продукт, имеющий противовоспалительный, антисептический и ранозаживляющий эффекты.
Также он помогает расщеплять жиры, что способствует похудению. Но для этого нужно правильно его употреблять. Как это сделать, читайте в материале Фактов ICTV.
Имбирь — доступный продукт для потребителя, его можно найти в любом продуктовом магазине. Он продается как в форме порошка, так и сам корень.
Имбирь можно по-разному использовать:
- сушить;
- измельчать и добавлять в еду;
- делать сладости;
- заваривать чаи.
Калорийность имбиря на 100 грамм продукта:
Калорийность имбиря — 86.50 ккал (362 кДж).
Соотношение белков, жиров и углеводов:
Польза имбиря
В нем присутствуют витамины А, В и С, магний, фосфор, кальций, натрий, железо, цинк и калий, а еще много важных аминокислот.
Простуда. Это растение помогает укрепить иммунитет и бороться с различными инфекциями.
Сердечно-сосудистая система. Снижает уровень холестерина и помогает предотвратить тромбоз — свертывание крови.
Женское здоровье. Имбирь помогает улучшить гормональный фон, облегчает боли при менструации и лечит воспаления половых органов.
Имбирь для похудения
Также имбирь стимулирует мозговое кровообращение, то есть является источником энергии. Предотвращает выработку организмом лишнего кортизола, избыток которого останавливает процесс расщепления жиров. А еще улучшает работу пищеварительной системы и нейтрализует газы, чем помогает достичь эффекта плоского живота.
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Как приготовить напиток с имбирем для похудения
1.Чай с имбирем
Самый популярный напиток для похудения — это чай с имбирем.
В качестве примера мы будем ориентироваться на литр чая. Для такого объема вам понадобится:
- травяной чай (4 чайных ложки);
- корень имбиря — приблизительно 4 см;
- половина лимона;
- мята (по желанию).
Нарезаем имбирь тонкими ломтиками, добавляем очищенную кожуру лимона и заливаем 500 мл воды. Дальше — варим 15 мин. на маленьком огне.
Добавляем сам лимон и мяту, и оставляем на 10 мин., чтобы напиток настоялся. Отдельно нужно заварить еще 500 миллилитров чая и смешать с имбирным настоем.
Имбирный чай с медом:
- очистьте корень имбиря;
- тонко нарежьте его;
- залейте 500 мл воды и добавьте половину очищенного от кожуры лимона;
- оставьте на 20-30 минут;
- когда напиток остынет, добавьте мед (3 столовых ложки).
Как пить чай с имбирем для похудения
Заваренный чай нужно пить небольшими глотками в течение всего дня.
ВАЖНО! Имбирь бодрит организм, поэтому не употребляйте его перед сном.
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