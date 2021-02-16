Імбир для схуднення: рецепти чаю

Имбирь — это очень полезный продукт, имеющий противовоспалительный, антисептический и ранозаживляющий эффекты.

Также он помогает расщеплять жиры, что способствует похудению. Но для этого нужно правильно его употреблять. Как это сделать, читайте в материале Фактов ICTV.

Имбирь — доступный продукт для потребителя, его можно найти в любом продуктовом магазине. Он продается как в форме порошка, так и сам корень.

Имбирь можно по-разному использовать:

сушить ;

; измельчать и добавлять в еду ;

; делать сладости ;

; заваривать чаи .

Калорийность имбиря на 100 грамм продукта:

Калорийность имбиря — 86.50 ккал (362 кДж).

Соотношение белков, жиров и углеводов:

Польза имбиря

В нем присутствуют витамины А, В и С, магний, фосфор, кальций, натрий, железо, цинк и калий, а еще много важных аминокислот.

Простуда. Это растение помогает укрепить иммунитет и бороться с различными инфекциями.

Сердечно-сосудистая система. Снижает уровень холестерина и помогает предотвратить тромбоз — свертывание крови.

Женское здоровье. Имбирь помогает улучшить гормональный фон, облегчает боли при менструации и лечит воспаления половых органов.

Имбирь для похудения

Также имбирь стимулирует мозговое кровообращение, то есть является источником энергии. Предотвращает выработку организмом лишнего кортизола, избыток которого останавливает процесс расщепления жиров. А еще улучшает работу пищеварительной системы и нейтрализует газы, чем помогает достичь эффекта плоского живота.

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Как приготовить напиток с имбирем для похудения

1.Чай с имбирем

Самый популярный напиток для похудения — это чай с имбирем.

В качестве примера мы будем ориентироваться на литр чая. Для такого объема вам понадобится:

травяной чай ( 4 чайных ложки );

( ); корень имбиря — приблизительно 4 см ;

— приблизительно ; половина лимона ;

; мята ( по желанию ).

Нарезаем имбирь тонкими ломтиками, добавляем очищенную кожуру лимона и заливаем 500 мл воды. Дальше — варим 15 мин. на маленьком огне.

Добавляем сам лимон и мяту, и оставляем на 10 мин., чтобы напиток настоялся. Отдельно нужно заварить еще 500 миллилитров чая и смешать с имбирным настоем.

Имбирный чай с медом:

очистьте корень имбиря;

тонко нарежьте его;

залейте 500 мл воды и добавьте половину очищенного от кожуры лимона;

оставьте на 20-30 минут;

когда напиток остынет, добавьте мед (3 столовых ложки).

Как пить чай с имбирем для похудения

Заваренный чай нужно пить небольшими глотками в течение всего дня.

ВАЖНО! Имбирь бодрит организм, поэтому не употребляйте его перед сном.

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О видах яблок и калориях в них, читайте в материале Фактов ICTV.