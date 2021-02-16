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Факты / Lifestyle / Здоровье
Валентина Летяк |

Коронавирус не передается младенцам с молоком матери — исследование

Матери с диагнозом Covid-19 не передают вирус своим новорожденным детям при кормлении грудью. Однако младенцы с молоком получают антитела, которые могут нейтрализовать коронавирус, говорится в исследовании ученых из Медицинского центра Университета Рочестера в Нью-Йорке.

Немовля

Американские исследователи проанализировали 37 образцов грудного молока женщин, болеющих коронавирусом.

Ни в одном из них они не обнаружили фрагментов вируса, но почти две трети образцов содержали антитела к коронавирусу.

Дальше ученые намерены проверить, как будет влиять на грудное молоко вакцина от Covid-19. Для этого исследователи набрали новую группу кормящих матерей.

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В США на днях разрешили использовать для лечения легких форм коронавируса коктейль из антител  фармацевтической компании Eli Lill.

Однократная инъекция смесью антител может использоваться для больных с легкими и средними формами Covid-19.

Препарат можно вводить детям с 12 лет, взрослым и некоторым пациентам старше 65 лет.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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