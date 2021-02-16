В Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с Covid-19, заняты все койки. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

Об этом на совещании заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

По словам Бойко, в этой больнице заняты все кровати. Накануне в больницу попали 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. В то же время 89 человек находятся на кислородной терапии. Дополнительные койко-места разворачиваются в других больницах.

— Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной койки. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые, все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей, — отмечает Бойко.

Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания отреагировал на ситуацию, которая сложилась в Ивано-Франковске.

— Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставку пациентов бригадами скорой в другие области, где есть свободные места, доставка затруднена, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов, — сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Ивано-Франковской области — один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 тыс. населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек — в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек.

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16 февраля в городе проведут заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации. Также в область срочно выезжает главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 февраля коронавирус в Украине зафиксировали у 3 143 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 150 человек, за все время пандемии — 24 542.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях и г. Киев (308).

Источник: Руслан Марцинков, Офис президента