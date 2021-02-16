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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Германия начинает бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19

В Германии с 1 первого марта начинают бесплатное экспресс-тестирование населения на коронавирус.

Германия начинает бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19

Экспресс-тест можно будет бесплатно получить в центре тестирования или аптеке, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Спан и отметил, что расходы на них планирует полностью покрыть государство.

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Сейчас домашние экспресс-тесты еще не утверждены регулирующими органами, как только это произойдет — они станут доступными для всех граждан.

Йенс Спан считает, что такой вариант тестирования обеспечит комфортную и безопасную жизнь, особенно для школ и детсадов.

Коронавирус в Германии

В городе Оснабрюк в Германии жители дома престарелых повторно заразились британским штаммом коронавируса, после прививки против Covid-19.

Пенсионеров вакцинировали препаратом от компаний BioNTech и Pfizer в январе, а в феврале подтвердили болезнь.

У всех пациентов наблюдается легкое течение болезни, это может свидетельствовать о том, что прививка защитила их от смертельных осложнений.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Pixabay

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