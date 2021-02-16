Медики Львовской больницы скорой помощи провожали в операционную донора. У 45-летней женщины случилось кровоизлияние в мозг. Но умирая, она спасла сразу четыре жизни.

За год 10 пересаженных сердец, 20 печенок, 94 почки. Такого, действительно, в украинской истории еще не было.

Это стало возможным после изменения законодательства в 2019 году. Когда парламент урегулировал процедуру так называемой посмертной трансплантации, от неродственных доноров.

В Украине запустили пилотный проект. 16 больниц получили лицензии на проведение подобных операций. И главное — финансирование. В клиниках открываются новые подразделения.

Сверхсложные операции теперь делают даже в больницах райцентров.

Хотя 2020-й и стал прорывом в медицине, но до идеальной статистики нам еще далеко. В украинском листе ожидания на пересадку органов, более 5 тыс. украинцев. Ежедневно девять из них умирают, так и не дождавшись своей очереди.

Для сравнения в Великобритании ежегодно делают почти 5 тыс. трансплантаций. Каждый взрослый британец — потенциальный донор. Здесь действует так называемая презумпция согласия.

У нас же существует, наоборот, презумпция несогласия. То есть использовать органы можно только, если умерший при жизни дал разрешение, или если близкие сказали да после смерти.

В прошлом году из госбюджета на трансплантации за рубежом ушло более миллиарда гривен. В Украине это бы стоило гораздо меньше.

Энтузиазма одних врачей мало. За год государство так и не отработало до конца логистику. Поэтому трансплантологам иногда приходится самим садиться за руль и мчаться в другую область — туда, где нашелся донор.

Еще одна проблема, в самих врачах. Многие до сих пор не успевает вовремя констатировать смерть мозга у потенциального донора. А значит дает не возможность кому-то выздороветь. Такой диагноз утверждает консилиум врачей после проведенных исследований.

Самое сложное, это убедить родственников дать шанс на жизнь кому-то другому. Если в Европе соглашаются в каждом втором случае, то в Украине — только в каждом пятом.

С января в Украине заработал реестр доноров. Каждый украинец может разрешить забор органов после смерти. Вот только желающих — немного.

Пересадка лица и рук

В США провели первую в истории пересадку лица и трансплантацию рук. Операции провели 22-летнему американцу из Нью-Джерси Джо ДиМео. Перед тем в мире проводили только две таких операции, но они были неудачными.

Парень обгорел в автомобильной аварии, которая произошла в 2018 году. Ожоги составили более 80% его тела. Он потерял губы, веки, конечности пальцев ампутировали. Джо провели около 20 реконструктивных операций, которые немного улучшили ситуацию.

В августе 2020 мужчине провели трансплантацию лица и рук. Операция длилась 23 часа с участием 140 медиков.