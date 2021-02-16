Вакцину AstraZeneca против коронавируса подали на регистрацию в Украине

В Украине вакцину против коронавируса производителя Oxford/AstraZeneca подали на регистрацию.

15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca под обязательство для экстренного медицинского применения.

Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от коронавируса, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

В Центре общественного здоровья отметили, что 29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4613 О лекарственных средствах, который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от коронавируса в Украине и сокращает ее до пяти дней.

15 февраля ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и позволила использовать ее в рамках инициативы COVAX.

Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.