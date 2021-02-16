Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Вакцину AstraZeneca против коронавируса подали на регистрацию в Украине

В Украине вакцину против коронавируса производителя Oxford/AstraZeneca подали на регистрацию.

вакцина AstraZeneca

15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca под обязательство для экстренного медицинского применения.

Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от коронавируса, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Читайте
В Украине есть списки с фамилиями людей, которых первыми вакцинируют от Covid-19

В Центре общественного здоровья отметили, что 29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4613 О лекарственных средствах, который упрощает процедуру регистрации и использования вакцин от коронавируса в Украине и сокращает ее до пяти дней.

15 февраля ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и позволила использовать ее в рамках инициативы COVAX.

Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.

Источник: Центр общественного здоровья

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка