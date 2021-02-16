Каждый пациент может получить экстренную медицинскую помощь независимо от наличия декларации с семейным врачом. Также для вызова скорой не нужно э-направление.

Об этом сообщила на брифинге 16 февраля Национальная служба здоровья Украины.

Когда стоит вызвать скорую

Неотложное состояние — это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью человека или окружающих ее людей и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других внутренних или внешних причин.

Во время неотложного состояния человеку необходимо звонить по единому телефонному номеру 103. В то же время семейному врачу звонить не нужно.

Если человек в неотложном состоянии не может самостоятельно вызвать скорую, то любой свидетель такой ситуации обязан осуществить вызов экстренной медицинской помощи.

Диспетчеру скорой помощи стоит сообщить:

подробное состояние человека и описать жалобы;

пол и приблизительный возраст человеку, которому нужна помощь;

если вы знаете, то укажите причину возникновения неотложного состояния (например ДТП, пожар и т.д.);

адрес и свои данные.

Не надо преувеличивать или предоставлять ложную информацию. Также важно четко и спокойно отвечать на все вопросы диспетчера.

Диспетчер имеет право отказать в вызове, который является необоснованным именно для службы экстренной медицинской помощи. Например, во время температуры, когда пациент даже не делал попытки выпить жаропонижающий препарат. Или исключительно для того, чтобы измерить давление или сделать инъекцию.

Бесплатная ли экстренная медицинская помощь

Оказание экстренной медицинской помощи является бесплатным:

на месте происшествия: на улице, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях;

во время транспортировки пациента, требует предоставления экстренной медицинской помощи в настоящее время, в ответ на обращение медицинских работников;

во время личного обращения пациента, находящегося в угрожающем для жизни состоянии, в подразделение ЭМП.

Бригады экстренной помощи также выезжают в случае критического состояния к пациентам с коронавирусом, и уже на месте оценивают, нуждается ли человек госпитализации. Если пациент не нуждается в госпитализации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь и дают рекомендации.

Национальная служба здоровья заключила договоры с 25 Центрами экстренной медицинской помощи каждой области страны и города и в 2020 году выплатила им более 13 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам, в том числе и пациентам с коронавирусом.

В 2021 году НСЗУ перечислила заведениям ЭМП почти 3 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам, в том числе и с Covid-19.

Министерство здравоохранения запускает программу медицинских гарантий с 1 апреля 2021 года, которая будет покрывать расходы на химиотерапию и другие медицинские услуги для онкобольных.

В программу будет входить лечения химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими, гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Источник: НСЗУ