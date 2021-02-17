22 февраля Украина вернется к адаптивному карантина с разделением на четыре зоны. Ограничения будут действовать в зеленой зоне, узнали Факты ICTV.
Любой уровень опасности определяется Министерством здравоохранения на основе ежедневной оценки эпидемической ситуации в стране.
Зеленый уровень должен устанавливаться на всей территории Украины при следующих условиях:
- не менее чем в 13 регионах страны уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает 50%;
- коэффициент выявления случаев заражения Covid-19 менее 5;
Переход к зеленой зоне означает снятие многих ограничений предыдущих уровней или пересмотр их в сторону смягчения.
Несмотря на лояльность зеленой зоны, запрещается:
- находиться без надетых должным путем средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, общественных заведениях и зданиях;
- пренебрегать социальной дистанцией;
- перевозки пассажиров в общественном транспорте в большем количестве, чем мест для сидения.
- При проведении массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м;
Адаптивный карантин
17 февраля правительство приняло решение о возвращении к модели адаптивного карантина, оно вступит в силу 22 февраля.
На всей остальной территории в стране автоматически начнут действовать ограничения желтой зоны. На данный момент карантин продлен до 30 апреля.