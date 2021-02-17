22 февраля Украина вернется к адаптивному карантина с разделением на четыре зоны. Ограничения будут действовать в зеленой зоне, узнали Факты ICTV.

Любой уровень опасности определяется Министерством здравоохранения на основе ежедневной оценки эпидемической ситуации в стране.

Зеленый уровень должен устанавливаться на всей территории Украины при следующих условиях:

не менее чем в 13 регионах страны уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает 50%;

коэффициент выявления случаев заражения Covid-19 менее 5;

Переход к зеленой зоне означает снятие многих ограничений предыдущих уровней или пересмотр их в сторону смягчения.

Несмотря на лояльность зеленой зоны, запрещается:

находиться без надетых должным путем средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, общественных заведениях и зданиях;

пренебрегать социальной дистанцией;

перевозки пассажиров в общественном транспорте в большем количестве, чем мест для сидения.

При проведении массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м;

Адаптивный карантин

17 февраля правительство приняло решение о возвращении к модели адаптивного карантина, оно вступит в силу 22 февраля.

На всей остальной территории в стране автоматически начнут действовать ограничения желтой зоны. На данный момент карантин продлен до 30 апреля.