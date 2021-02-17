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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Адаптивный карантин в Украине: ограничения зеленой зоны

22 февраля Украина вернется к адаптивному карантина с разделением на четыре зоны. Ограничения будут действовать в зеленой зоне, узнали Факты ICTV.

Адаптивный карантин в Украине: ограничения зеленой зоны

Любой уровень опасности определяется Министерством здравоохранения на основе ежедневной оценки эпидемической ситуации в стране.

Зеленый уровень должен устанавливаться на всей территории Украины при следующих условиях:

  • не менее чем в 13 регионах страны уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает 50%;
  • коэффициент выявления случаев заражения Covid-19 менее 5;

Переход к зеленой зоне означает снятие многих ограничений предыдущих уровней или пересмотр их в сторону смягчения.

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Несмотря на лояльность зеленой зоны, запрещается:

  • находиться без надетых должным путем средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, общественных заведениях и зданиях;
  • пренебрегать социальной дистанцией;
  • перевозки пассажиров в общественном транспорте в большем количестве, чем мест для сидения.
  • При проведении массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м;

Адаптивный карантин

17 февраля правительство приняло решение о возвращении к модели адаптивного карантина, оно вступит в силу 22 февраля.
На всей остальной территории в стране автоматически начнут действовать ограничения желтой зоны. На данный момент карантин продлен до 30 апреля.

Фото: Pixabay

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