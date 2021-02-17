Украина должна получить первые поставки вакцины от Covid-19 в конца этой или в начале следующей недели. Поэтому Министерство здравоохранения активно готовится к предстоящей иммунизации населения.

В Украине уже создали сайт о вакцинации от Covid-19, где есть информация об этапах прививки, основных группах, которых будут вакцинировать, и о том, кто может вакцинироваться бесплатно.

Пресс-служба Минздрава рассказала Фактам ICTV, что механизм формирования списков и записей на вакцинацию от коронавируса предусматривает два подхода:

формирование списков через работодателей, то есть с привязкой к месту работы (медики, педагоги, социальные работники и т.д.);

открытые записи на вакцинацию от Covid-19 для целевых групп, которые не привязаны к месту работы (например, пожилые люди).

Где записаться на вакцинацию от Covid-19

Во время 2-4 этапов вакцинации (люди в возрасте 60+):

через национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению Covid-19;

через учреждение здравоохранения (регистратуру, семейного врача), веб-портал медицинской информационной системы.

Во время 5-го этапа вакцинации (люди в возрасте 18-59 лет):

портал Дия и его мобильное приложение;

национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению Covid-19.

Вакцинация в Украине

Первые партии вакцины от коронавируса в Украину должны были поступить 15 февраля.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцинация против коронавируса в Украине задерживается из-за трудностей логистического и бюрократического характера.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.