PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Иммунитет к Covid-19 длится не менее девяти месяцев — исследование

У людей, которые переболели коронавирусом, иммунитет против Covid-19 может сохраняться в течение не менее девяти месяцев после выздоровления.

Коронавірус

Об этом заявили ученые из Каролинского института и клиники Дандерюд. В ходе исследования ученые еще весной 2020 года собрали образцы у 2 149 человек. Но в последней, то есть третьей, фазе исследования кровь сдали только 1 884 из них (88% от начальной группы).

По результатам исследования, 370 человек, у которых развились антитела к SARS-CoV-2, 96% все еще имели их через 9 месяцев. А две трети переболевших имеют память Т-клеток, специфическую для SARS-CoV-2 (клеточный иммунитет). Это другая форма иммунитета к коронавирусу.

Читайте
Коронавирус не передается младенцам с молоком матери - исследование

У менее 2% людей без антител обнаружили специфическую память Т-клеток к коронавирусу. Это подтверждает предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что отсутствие антител — не признак отсутствия иммунитета.

Повторно вирус был обнаружен у 1% участников, что указывает на низкий риск повторного заражения.

Сейчас исследование продолжается, следующий отбор проб состоится в мае, когда ожидается, что большая часть участников уже вакцинируются.

Иммунитет от коронавируса

Исследование общественного здравоохранения Англии (PHE), в котором приняли участие более 20 тыс. медицинских работников, показало, что иммунитет, приобретенный в результате перенесенной инфекции Covid-19 обеспечивает 83-процентную защиту от повторного заражения в течение не менее 20 недель.

Шансов повторно заболеть Covid-19 меньше, но ученые не исключают такой возможности.

Подробнее об иммунитете от коронавируса читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Каролинский институт

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка