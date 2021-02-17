У людей, которые переболели коронавирусом, иммунитет против Covid-19 может сохраняться в течение не менее девяти месяцев после выздоровления.

Об этом заявили ученые из Каролинского института и клиники Дандерюд. В ходе исследования ученые еще весной 2020 года собрали образцы у 2 149 человек. Но в последней, то есть третьей, фазе исследования кровь сдали только 1 884 из них (88% от начальной группы).

По результатам исследования, 370 человек, у которых развились антитела к SARS-CoV-2, 96% все еще имели их через 9 месяцев. А две трети переболевших имеют память Т-клеток, специфическую для SARS-CoV-2 (клеточный иммунитет). Это другая форма иммунитета к коронавирусу.

У менее 2% людей без антител обнаружили специфическую память Т-клеток к коронавирусу. Это подтверждает предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что отсутствие антител — не признак отсутствия иммунитета.

Повторно вирус был обнаружен у 1% участников, что указывает на низкий риск повторного заражения.

Сейчас исследование продолжается, следующий отбор проб состоится в мае, когда ожидается, что большая часть участников уже вакцинируются.

Иммунитет от коронавируса

Исследование общественного здравоохранения Англии (PHE), в котором приняли участие более 20 тыс. медицинских работников, показало, что иммунитет, приобретенный в результате перенесенной инфекции Covid-19 обеспечивает 83-процентную защиту от повторного заражения в течение не менее 20 недель.

Шансов повторно заболеть Covid-19 меньше, но ученые не исключают такой возможности.

Подробнее об иммунитете от коронавируса читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Каролинский институт