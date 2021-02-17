Украинцам, которые переболели коронавирусом, необходимо делать прививку против Covid-19, сроки вакцинации зависят от тяжести болезни.

Об это в комментарии Фактам ICTV рассказал врач общей гигиены, экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлий Жигалов.

— Иммунитет не пожизненный, есть повторные случаи заражения, поэтому вакцинироваться нужно, — говорит Юлий Жигалов.

По его словам, со временем иммунная реакция ослабевает, поэтому не нужно слепо верить, что после перенесенного Covid-19 больше не заболеешь.

Сроки проведения иммунизации

Сроки вакцинации зависят от того, в какой форме человек переболел коронавирусом.

— Если это была не тяжелая форма заболевания, а легкая и средняя, то можно делать прививку в период от одного до трех месяцев после болезни, — продолжает специалист.

При этом после тяжелого течения болезни лучше не спешить с прививкой.

— Мы не знаем, какой эффект будет от этих вакцин. Проводить вакцинацию на ослабленный организм я бы не рекомендовал. Если была тяжелая форма болезни, нужно подождать, — комментирует Юлий Жигалов.

По его словам, в любом случае нужна консультация специалиста.

— Чем тяжелее человек переболел, тем больше у него антител, поэтому вероятность, что он сразу повторно заболеет, намного меньше. В каждом индивидуальном случае нужна консультация с врачом, — объясняет он.

Сколько доз необходимо

Тем, кто переболел коронавирусом, как и другим людям, нужны две дозы вакцины против коронавируса.

— Нужны две дозы, чтобы закрепить результат. После первой дозы уже иммунный ответ есть, после второй – происходит закрепление эффекта, — подводит итог Юлий Жигалов.

Вакцинация против коронавируса

Иммунизация против Covid-19 должна начаться в Украине уже в феврале 2021 года.

Пока страна ожидает первые партии вакцины.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.