Варикоз — одно из самых распространенных заболеваний вен. Эту проблему считают косметической и часто лечат кремами, но на самом деле она является медицинской и связана с другими заболеваниями.

Варикозная болезнь — это заболевание, которое проявляется неравномерным расширением вен, изменением их формы. Болезнь развивается постепенно и может быть как у женщин, так и у мужчин.

Врач-флеболог и сосудистый хирург Лина Гриншпун рассказала Фактам ICTV в программе Есть здоровый вопрос, как выявить первые симптомы варикозной болезни и какие современные операции позволяют ходить сразу после процедуры.

Что провоцирует возникновение варикоза

Варикозное расширение (варикозная болезнь) вен может возникать в результате перестройки венозных стенок, а также из-за застоя крови в венах и ее обратного хода.

Врач утверждает, что скрещивание ног во время сидения, а также ношение каблуков не может вызвать варикоз. Но, если у человека уже есть болезнь, то это может ухудшить состояние вен.

— Старайтесь во время сидения менять положение ног, если вы их скрещиваете, а если носите каблуки — то лучше чередуйте обувь на низкой подошве и высокой. Но если у вас есть варикозная болезнь, следует не носить долгое время высокие каблуки, потому что это только ухудшит состояние здоровья, — отмечает врач.

Также врач отметила, что варикоз угрожает людям, которые большую часть времени проводят в стоячем или сидячем положении.

— Когда мы долго сидим или стоим, в организме увеличивается венозная нагрузка и образуется венозный застой. А когда человек начинает ходить, то венозное давление уменьшается, — говорит Гриншпун.

Первые симптомы варикоза

отеки ног;

тяжесть ближе к вечеру;

судороги ночью,

заметны первые варикозные расширения, контуры, которые видны и выпирают;

заметная сосудистая сетка;

генетика.

— Если человек заметил эти симптомы, то не стоит надеяться, что они пройдут без лечения. Следует обратиться к флебологу или сосудистому хирургу, — отметила врач.

Операция при варикозе

Оперативное лечение — это единственный метод лечения варикоза. Врач отмечает, что мази в домашних условиях без консультации врача не смогут возобновить работу клапанов в венах.

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Специалист советует обратиться за помощью на ранних стадиях, когда есть больший шанс избавиться от этой проблемы быстро и безболезненно.

После обращения пациента, врач делает всю необходимую диагностику и затем выбирает наиболее эффективный способ лечения. Это может быть лазерная абляция, радиочастотная абляция или пенное склерозирование, когда в вену вводят склерозант, который разрушает больные вены. Все процедуры проводят под местной анестезией, то есть пациент находится в сознании.

— После процедур человек может через час встать на ноги и спокойно пойти домой, — уверяет Гриншпун.

Может ли вернуться варикоз после операции

Врач утверждает, что после операции есть риск повторного возникновения варикоза.

— Когда человек проходит лечение, ему убирают вены, которые не выполняют свои функции и являются источником проблем. Но есть другие здоровые вены, которые надо беречь благодаря правильному образу жизни, а если этого не делать, то проблема вернется, — говорит специалист.

Спорт и варикоз

Когда у человека уже стоит диагноз варикоз, врач советует:

добавить прогулки;

велоспорт;

плавание;

йогу;

кардионагрузку.

— Единственное, чем точно нельзя заниматься — это поднимать вес. Статические нагрузки с весом пагубно влияют на течение болезни, — предостерег флеболог.

Беременность и варикоз

У беременных женщин есть большой риск заболеть варикозной болезнью, из-за стремительного набора веса и гормонального дисбаланса. Кроме того, растет плод и увеличивается матка, что приводит к увеличению венозного давления.

— Беременные должны носить компрессионные чулки и рожать также следует в них, чтобы предотвратить варикоз, — утверждает врач.

Варикоз и коронавирус

Коронавирус провоцирует тромбообразование, особенно у людей, которые имеют сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, варикозную болезнь.

Пациент с коронавирусом должен предупреждать специалиста, который его лечит, что у него есть хронические болезни. Тогда врач сразу внесет соответствующие препараты в протокол лечения.

Профилактика варикоза

заниматься спортом;

правильно питаться, добавьте в рацион продукты с витаминами K, С, Е;

сбалансировать работу и отдых;

делать перерывы на работе, каждые 30-40 мин вставать и ходить хотя бы 3-5 мин,

пить достаточное количество воды;

не набирать вес;

прислушиваться к своему организму.

Как укрепить иммунитет

Иммунитет — важнейшая система организма человека, которая защищает его от большого количества возбудителей болезней.

Врач иммунолог Людмила Гончарова утверждает, чтобы оставаться здоровым, следует пить воду, употреблять здоровую пищу, иметь хороший сон и настроение, а также заниматься спортом.

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