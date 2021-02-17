Дневная норма калорий — это количество энергии, которая нужна организму, чтобы нормально функционировать на протяжении 24 часов. Единой цифры и нормы калорий для всех не существует.

Чтобы понимать, сколько калорий нужно есть в день, придется отталкиваться не только от пола, возраста и веса, но также учитывать образ жизни человека и уровень его активности.

У женщин дневная норма ниже, чем у мужчин. А молодежи за счет роста и развития понадобится гораздо больше сил и энергии.

Рассчитать нужное количество калорий в сутки можно с помощью формулы Харриса-Бенедикта — в онлайн-калькуляторе или самостоятельно.

Для этого нужно ввести свои данные: вес, рост, возраст и указать уровень ежедневной физической активности.

Расчет калорий для мужчин делают так:

(88,362 + (13,397 × вес) + (4,799 × рост) − (5,677 × возраст)) × уровень активности.

Формула калорий для женщин немного отличается:

(447,593 + (9,247 × вес) + (3,098 × рост) − (4,33 × возраст)) × уровень активности.

Уровни нагрузки считают по шкале от 1.2 до 1.9:

минимальная (мало двигаетесь, у вас сидячая работа и нагрузок практически нет) — 1.2

легкая (занимаетесь немного, от одного до трех раз в неделю) — 1.375

средняя (активность от трех до пяти занятий в неделю) — 1.55

высокая (каждодневные тренировки) — 1.725

очень высокая (обычно это спортсмены, у которых больше одной тренировки в сутки) — 1.9

Если вы хотите знать, сколько нужно есть калорий в день чтобы похудеть, просто урежьте свою суточную норму. Такой подход в комплексе с тренировками даст хороший результат: организм будет тратить больше, чем он получает.

Но важно знать меру и не увлечься: если ваша норма составляет 1800 калорий в сутки, то питания на 1000 калорий будет мало. Это может привести к дефициту энергии и необходимых веществ, а значит, обязательно отразится на коже, состоянии волос и репродуктивной функции.

Помните: мы — то, что едим. Глупо считать количество калорий в надежде похудеть, когда в вашем рационе преобладает фаст-фуд. Забудьте о чипсах, бургерах и любимых батончиках. Перестаньте пить газировку, соки и добавлять в кофе молоко. Вместо этого лучше съесть свежий фрукт, выпить чашку травяного чая или стакан воды.

Сбалансируйте питание — в вашем рационе должно быть достаточно белков, жиров, углеводов. Это не только обеспечит организм достаточным количеством “правильных” калорий, но и даст ему энергию для нормальной работы.

Расчет калорий индивидуален и зависит от потребностей и здоровья человека. В любом случае лучше обратиться к специалисту — после диагностики врач-диетолог подскажет, сколько калорий в день нужно употреблять именно вам, и поможет сформировать оптимальный план питания.

Здоровое питание поможет не только оставить в прошлом лишний вес, но также укрепит иммунитет и подарит прилив сил. Как начать правильно питаться, мы писали ранее.