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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Во Франции создали первую маску, которая убивает коронавирус

Французская компания BioSerenity разработала первую маску, которая способна убивать вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем.

Коронавірус

Разработчики утверждают, что маска одновременно фильтрует и обеззараживает против Covid-19 благодаря специальному текстильному слою, в котором есть молекулы циклодекстрина и четвертичного аммиака.

— Эта маска способна блокировать и убивать аерозолизованые вирусы, — заявил генеральный директор BioSerenity Марк Фруен.

Специалисты рекомендуют носить одноразовую маску не более четырех часов.

Во время исследований маска на 99,9% защищала от вирусов. Ученые считают, что она сможет защищать человека от всех штаммов коронавируса.

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В компании ожидают сертификацию хирургической версии маски 22 февраля. Ее стоимость составит €1,49.

Новая маска против Covid-19

Американская компания Blanc разработала новую защитную маску от коронавируса. Ее уже можно приобрести от $99 до $199 на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Разработчики маски предупредили, что ее можно носить не более трех-четырех часов в день. Она полностью закрывает лицо, в частности глаза, и на 99% не пропускает пыль.

Источник: BFMTV

Фото: Dreamstime

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