Украина возвращается к адаптивному карантину, Япония начинает массовую вакцинацию населения, а новое исследование доказывает, что антитела к Covid-19 сохраняются минимум 9 месяцев. Факты ICTV расскажут главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 17 февраля.

Кабинет министров Украины принял решение о возвращении Украины к адаптивному карантину. Области будут делиться на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в соответствии с эпидемической ситуацией. Решение вступит в силу на следующей неделе.

Минздрав Украины запустил информационный веб-портал о вакцинации от коронавируса. На сайте подробно расписаны этапы вакцинации и их организация, приоритетные группы и информация о вакцинах, которые получит Украина, условия их хранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что это первая версия портала, а во второй будет размещена информация для медицинских работников.

Коронавирус и вакцинация в мире

Компании Pfizer и BioNTech сообщили о том, что собираются поставить на территорию Европейского Союза дополнительные 200 млн доз вакцины от коронавируса. 75 млн доз должны поступить уже во втором квартале этого года.

Япония начинает вакцинацию населения от коронавируса, первыми прививки получат 40 тыс. врачей и медсестер, которые работают с больными Covid-19. Следующий этап начнется 10 марта.

Ученые Каролинского института и клиники Дандерюд обнародовали исследование, согласно которому, иммунитет от коронавируса сохраняется не менее 9 месяцев.

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В исследовании принимали участие 370 человек, у 96% из которых были антитела через 9 месяцев после болезни.

Великобритания на заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля выдвинет инициативу с призывом прекратить боевые действия, чтобы эффективно провести вакцинацию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и добавил, что будет призывать также страны-члены ООН равномерно распределить вакцины по всему миру.

По мнению президента США Джо Байдена, ситуация с Covid-19 в мире существенно стабилизируется к следующему Рождеству. Президент также сообщил, что до конца июля страна получит 600 млн доз вакцины от коронавируса. Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине вырос суточный показатель заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на 17 февраля зафиксировано 1 280 904 случая, из них за последние сутки выявлено 4 286.

Госпитализировали 2 330 пациентов, умерших от осложнений — 147.