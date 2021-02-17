Великобритания представит инициативу на заседании Совета Безопасности ООН с призывом ко всем странам мира прекратить боевые действия для проведения эффективной вакцинации от Covid-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Заседание Совета состоится 17 февраля.

— Глобальный охват вакцинацией имеет важное значение для борьбы с коронавирусом. Вот почему Великобритания призывает к прекращению огня, чтобы позволить вакцинам от Covid-19 добраться до людей, — заявил Рааб.

Министр также отметил, что будет призывать страны-члены ООН объединить свои усилия для равномерного распределения вакцины от коронавируса во всем мире.

Рааб добавил, что если вирус и дальше будет распространяться в районах, где не проводили вакцинацию, то риск возникновения новых штаммов гораздо больше.

Более 160 млн рискуют остаться без прививки от Covid-19 из-за нестабильности и конфликтов. В частности, на Совбезе ООН обсудят установление перемирия в Йемене, Южном Судане, Сомали и Эфиопии.

Вакцинация в Украине

Старт вакцинации против коронавируса в Украине зависит от поставок первых партий вещества.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что вакцинация задерживается и начнется в конце этой недели или в начале следующей. Ранее сообщалось, что партии с препаратом поступят 15 февраля 2021 года.

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Джерело: CNN